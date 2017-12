Son conjeturas inverosímiles, de novela: Beltrones niega ser responsable de desvíos para el PRI

Manlio Fabio Beltrones negó este viernes la versión de que como dirigente nacional del PRI fraguó desvíos de recursos públicos para favorecer campañas priistas el año pasado, y acusó que el gobierno del panista Javier Corral en Coahuila ha faltado a su deber vulnerando la justicia, con señalamientos de testigos protegidos y filtraciones que han alimentado una “hoguera mediática”, justo en temporada electoral.

“Es inverosímil que el Presidente del CEN del PRI haya instruido a un Gobernador sobre el destino de recursos, pues ello corresponde al propio Ejecutivo Estatal en el marco de sus atribuciones”, señaló Beltrones en un comunicado.

“El Presidente del CEN del PRI no puede y no firmó convenio alguno con los Ejecutivos Estatales para acordar la transferencia de recursos federales, por no ser un tema de su competencia”, agregó.

Durante esta semana, el diario Reforma dio a conocer declaraciones ante la justicia del exsecretario de Hacienda de Chihuahua, Jaime Herrera Corral, y el exsecretario de Educación estatal, Ricardo Yáñez. Ambos coincidieron en señalar que presuntamente Beltrones participó en una operación para desviar recursos federales hacia campañas priistas, junto a quien era gobernador, César Duarte, y otros mandatarios estatales del tricolor.

Por este caso fue detenido Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, a quien Beltrones nombró secretario general adjunto del partido en su etapa como dirigente nacional priista. Al respecto, Beltrones acusó violaciones al debido proceso.

“Sin más, sin alguna prueba que tenga validez judicial, Alejandro Gutiérrez fue detenido en abierta violación a sus derechos fundamentales, sin citatorio previo ni medios de defensa, para intentar incriminarlo o incriminar a otras personas en una trama conspiratoria que bien podría ser una novela pero no tiene bases en la realidad”, acusó Beltrones este viernes, sobre la captura del exsecretario adjunto priista.

“Lo que es verdaderamente grave es que se está cometiendo un daño moral deliberado por las autoridades del Estado de Chihuahua, en busca de notoriedad política o de condenas mediáticas que no caben ya en nuestro sistema jurídico”, agregó.

Beltrones insistió en señalar que las versiones sobre triangulación de recursos están basadas en filtraciones y conjeturas inverosímiles, surgidas a partir de una investigación que realiza la Fiscalía de Chihuahua.

Según el político, se imputan “nexos y conexiones que no existen ni existieron entre funcionarios del estado de Chihuahua e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI cuando estuvo a mi cargo de agosto de 2015 a julio de 2016”.

El Fiscal de Chihuahua, agregó, “ha vulnerado el proceso al filtrar supuestos de investigación que causan daño moral y vulneran la integridad de quienes son indebidamente mencionados en la investigación de referencia”.

Ante “la abierta, evidente y flagrante violación del debido proceso”, continuó, “es que seguramente todos quienes se han visto agraviados deberán acudir a la justicia federal para que sea un órgano autónomo e independiente quien salvaguarde sus derechos humanos y las garantías constitucionales para su protección”.