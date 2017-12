Bikepolo, un deporte en el que hombres y mujeres compiten de igual a igual

Para Feli Mendoza, ciclista urbana, jugadora y promotora del bikepolo, variante del polo que se juega sobre bicicletas en vez de caballos, lo mejor de este deporte es que hombres y mujeres pueden competir de igual a igual.

“Para alguien que no lo ha jugado lo ven como algo muy rudo, o que se pueden lastimar. Sí existe contacto, pero todo está reglamentado, lo cual nos da la oportunidad de desarrollar otras habilidades como manejo de la bici, manejo de la bola y la velocidad. Al final no es como una pelea de pesos completos, es habilidad y desarrollo de estrategia. Eso es lo que le decimos a las chavas para que se involucren en el deporte”, relata.

Feli tiene 32 años. Desde los 27 practica el ciclismo urbano y de montaña, pero desde hace tres años es jugadora y una de las principales promotoras del bikepolo en el club Bikepolo Feminas DF.

¿Cómo se hizo jugadora de Bikepolo?

Feli se interesó en el Bikepolo cuando una de sus amistades la invitó a ella y otro de sus amigas a participar en el club Bikepolo DF.

Fue una convocatoria que se compartió en redes sociales. En ese entonces era temporada de lluvias, así que fue complicado practicar de manera regular porque las bicicletas se resbalaban.

El primer acercamiento fue intermitente para Feli. Apenas una probadita de este deporte creado en el año de 1891 por el ciclista retirado Richard J. Mecredy, en County Wicklow, Irlanda, y que en este momento cuenta con ligas en Europa, Estados Unidos, Asia, varios países de Latinoamérica y Nueva Zelanda, entre los más importantes.

“Cuando acabaron las lluvias me buscaron de nuevo los compañeros y compañeras del club y me citaron un domingo en el autódromo de la Ciudad de México. Fue allí donde por fin pude probar suerte. Probé, me gusto y me quedé. A partir de ese entonces y a la fecha he estado súper clavada con este deporte. Poco o poco más clavada con la técnica, con la bici, en todo lo que tiene que ver con el Polo”.

La promotora

Feli no sólo se interesó en el BikePolo como jugadora. También se involucró como promotora de este deporte, que se juega en equipos de tres y cuya regla de oro es no pisar el suelo.

Cuando ella llegó al club apenas eran 4 mujeres las que lo practicaban, en la actualidad son 10 jugadoras que acuden de manera constante y otro buen número lo hace de manera regular.

Como promotora, Feli tiene muy claro cuál es la ruta a seguir para traer nuevos jugadores al club: “hacer el ingreso más ligero para los nuevos y nuevas visitantes, y motivar a que más mujeres jueguen”.

Para ello se han hecho convocatorias abiertas para que asistan nuevos jugadores, pero también convocatorias donde sólo se invita a las mujeres. En todas han tenido buena respuesta, pero “para que exista continuidad debe haber perseverancia”, comentó Feli.

“Con una chava se queda es un gran premio. Como a mí me apasiona tanto este deporte quiero que más gente lo conozca, pero cuando alguien se queda eso es lo mejor de haber hecho una convocatoria”.

“El bikepolo es un deporte urbano y alternativo, que va en crecimiento y se sigue manteniendo mixto. Esa es de las cualidades que más ha generado polémica, pero a su vez nuevos adeptos”.

En la actualidad, el club Bikepolo DF cuenta con 25 jugadores que acuden de manera constante a los juegos y entrenamientos; de ese total, 10 son mujeres del club Bikepolo Feminas DF. Para asistir a los entrenamientos, es necesario seguir las redes sociales de ambos grupos y esperar una nueva convocatoria para integrarse a sus actividades.