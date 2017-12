Juez vincula a proceso y dicta un año de prisión preventiva al exsecretario de Salud de Veracruz

Juan Antonio Nemi Dib, exsecretario de Salud durante el gobierno de Javier Duarte, fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento a un deber legal, así como peculado, de acuerdo con datos de la Fiscalía de Veracruz.

El exfuncionario permanecerá encarcelado en el penal de Pacho Viejo pues se le dictó prisión preventiva por un año.

El pasado 24 de diciembre fue detenido en Puebla y trasladado a dicho penal, en donde también se encuentran otros colaboradores de Javier Duarte: Arturo Bermúdez ex secretario de seguridad; Mauricio Audirac ex secretario de finanzas; Francisco valencia exsecretario de Obras; y Gina Domínguez ex coordinadora de comunicación social.

A todos se les siguen procesos por desvío de recursos, entre otros delitos.

Nemi Dib está vinculado con un desvío de recursos públicos, relacionado con la construcción de la Torre Pediátrica en territorio veracruzano.

De acuerdo con la evidencia recabada por la Fiscalía veracruzana, cuando el detenido se desempeñó como secretario de Salud de Veracruz (uno de varios cargos que ocupó en la administración de Duarte), esta dependencia no actuó ni sancionó al empresario César Morando Turrent, quien tenía a su cargo la construcción de la Torre Pediátrica en Boca del Río, e incluso se le continuaron entregando recursos.

Lo anterior pese a que la obra presentaba considerables inconsistencias y retrasos. Además los recursos excedían al menos tres veces el costo original planteado para esta construcción.

Durante la audiencia, realizada este viernes, el exfuncionario negó haber realizado operaciones ilícitas con recursos públicos y que durante su gestión se apegó a la ley.

“Como Secretario no ordené nunca a nadie que llevara a cabo ninguna conducta en contra de la ley en la Secretaría de Salud. No otorgué, no realicé, no recomendé, no contraté ningún tipo de obra ni documento alguno. No existe nada. No di ninguna orden”, dijo Nemi Dib en su audiencia, según Reforma.

Dijo que la Comisión de Espacios de Salud era la única encargada de la construcción de los hospitales y clínicas, y de supervisar y establecer contratos.

La administración de Javier Duarte tiene el récord de desvíos registrados por la Auditoría Superior de la Federación. Aunque aún faltan los resultados finales de la cuenta pública 2016, que se darán a conocer en febrero del próximo año, los auditores ya estiman que el probable fraude al erario, solo de recursos federales en dicho gobierno, se ubicará entre los 45 y 50 mil millones de pesos.

Con información de Arturo Angel y Reforma (suscripción necesaria)