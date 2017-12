Fiscalía de Chihuahua deslinda a panistas de participar en el asesinato de Miroslava Breach

La Fiscalía de Chihuahua informó que no hay datos que acrediten que el exalcalde panista de Chínipas, Hugo Shultlz y Alfredo Piñera Guevara, vocero estatal del PAN hayan participado en la planeación o ejecución del homicidio de la periodista Miroslava Breach.

“La grabación a la que se alude en las notas y que forma parte de las actuaciones reunidas por el Ministerio Público, contiene entre otras cosas el intento de deslindarse de las notas que publicó Miroslava Breach y demostrar que ellos no eran quienes filtraban información a la periodista”, indica la Fiscalía en un comunicado.

En la audiencia realizada este viernes 29 de diciembre se revelaron conversaciones que confirmarían las amenazas. En uno de ellos, le periodista recibe una llamada del exalcalde de Chínipas, quien le advertía que “ya no podía pisar la sierra”, por indicación de un líder criminal llamado ‘El 80’, de acuerdo con un reporte del Heraldo de Chihuahua.

De acuerdo con el diario, el mismo exalcalde confesó, bajo el nombre clave de ‘Bobby’, haber sido la persona responsable de entregar directamente a ‘el Larry’ las dos grabaciones de las llamadas que hizo otro testigo protegido identificado como “Casio” a Miroslava, donde la presiona para que dar sus fuentes del reportaje que señalaba cómo el crimen organizado pretendía imponer a candidatos en municipios serranos, entre ellos Chínipas, de donde era originaria la corresponsal de La Jornada.

“Miroslava Breach es nacida en Chínipas y no va a revelar fuentes de información, así que por favor digan quién es y que me la echen a mí, yo por eso firmé la nota, porque yo sí tengo ovarios”, habría respondido la periodista a la presión de la llamada para revelar sus fuentes.

La Fiscalía dijo que ambas personas no tienen la calidad de “testigos protegidos”, pues declararon con identidad reservada y no tienen ningún criterio de oportunidad por no tener jurídicamente responsabilidad hasta el momento.

Asegura que “el testimonio de ellos fue fundamental para establecer y corroborar el móvil del asesinato y fortalecer la teoría del caso respecto de la autoría del grupo criminal y de Juan Carlos M. O., alias El Larry”.

El viernes, el juez de control Napoleón Rayas Valdez consideró que sí hay elementos suficientes para presumir que Juan Carlos M, ‘Larry’, está relacionado directamente en el homicidio, fue vinculado a proceso y le dio tres meses para finalizar la investigación.

La Fiscalía pidió evitar la desinformación y las especulaciones sin evidencia o sustento legal.