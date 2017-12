De Tenochtitlán para el mundo: Los Cogelones llevan la cultura mexica al rock urbano

En 2008, los hermanos Marco Antonio, Víctor Hugo, José Alberto y Jesús Adrián Sandoval, inspirados por su padre, quien fue músico, y por varios familiares, fanáticos del rock and roll, decidieron formar una banda, aunque entonces, contaron, “era un proyecto más mundano, sólo queríamos tocar covers clásicos y beber cerveza”.

Hasta que, narra Víctor Hugo, un día, caminando por un tianguis, un hombre conocido como Ce Ácatl se les acercó y les dijo “ustedes tienen rostros mexicas, deberían danzar”.

Fue así como Los Cogelones comenzaron a adentrarse en el mundo de la cultura mexica, y poco a poco aprendieron algunas palabras en lengua náhuatl en clases de danza prehispánica, pero también por herencia oral de sus abuelos, quienes son nahuablantes del estado de Puebla.

“Nosotros no nacimos en un pueblo indígena como tal, pero sí en un pueblo urbanizado donde se crece igual: se tiene hambre, se tiene sed, hay carencias. Sin embargo, nosotros hemos decidido tomar el rostro de la cultura mexica”, dijo.



“Nosotros nos consideramos hijos del sol, porque nacimos en un barrio que se llama Colonia El Sol, en Nezahualcóyotl, donde se mama el rock and roll”, dijo Jesús Adrián.

“Si yo hubiera nacido en otro país u otro lugar no te podría hablar de lo mismo, pero yo nací en esta tierra y eso es lo que me hace una persona nativa de aquí, principalmente porque me siento orgulloso de haber salido de México Tenochtitlán”, agregó Víctor Hugo.

Por su propuesta musical, impregnada de la cultura mexica, Los Cogelones, llamados así por la expresión ‘toma todo’, que para ellos significa ‘la unidad’ de que, aunque los cuatro hermanos tienen metas distintas, comparten el gusto por el proyecto de rock, fueron invitados a participar en el festival Estruendo Multilingüe del Museo Universitario del Chopo, donde hablaron de su próximo disco.

“En este disco, que está en proceso de grabación, empezamos a plasmar musicalmente más concreta la mexicanidad, y precisamente ahorita estamos con las canciones nuevas, y planeamos nuevas formas de representación, maquillaje, danza, días importantes para la tradición”, anunció Adrián.

Si quieres conocer más de su música y estar pendiente del lanzamiento de su nuevo material, esperado para 2018, consulta su página de Facebook.