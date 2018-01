Superhéroes, dinosaurios y otras grandes producciones en las 50 películas para disfrutar el 2018

El final de otro año siempre implica una volátil mezcla de optimismo, expectativa, cinismo y escepticismo respecto a lo que los siguientes 12 meses habrán de traer, particularmente con el acentuado matriz apocalíptico de los tiempos que estamos viviendo. Después de un año que cimbró las estructuras de poder en Hollywood gracias las denuncias de abuso y acoso sexual, así como la creciente preocupación por la representatividad y el debate de los méritos artísticos sobre los atroces actos de sus creadores, el panorama luce más incluyente, pero no por eso, de una mejor calidad técnica o artística.

¿Las películas de superhéroes continuarán teniendo el mismo auge? Sí. ¿Nuevos y desesperados intentos por crear universos cinematográficos fracasarán atrozmente? Sí. ¿El Festival de Cannes seguirá perdiendo gradualmente la punta de lanza del panorama cinematográfico mundial? Sí. ¿Netflix seguirá adelgazando la brecha entre “cine” y “TV”? Sí. ¿La industria del cine mexicano dará signos de mejorar a lo largo de este año? No. La ingenua certeza para responder estas preguntas viene dictada por las tendencias que hemos visto durante los últimos años y que difícilmente se verán revertidas en los siguientes doce meses, pero toda certeza, como también hemos visto, existe para ser destrozada.

Esperemos un gran año de cine. ¡Salud!

1.- The Irishman de Martin Scorsese

La controversia de “cine vs. Nettflix” llegó a su punto más álgido en la pasada edición del Festival de Cannes, donde se mostró la forma en la que el gigante del streaming ha transformado la industria cinematográfica. El cambio continuará este año con la adición de una de las voces más aguerridas y únicas de la cinefilia mundial: el italoamericano Martin Scorsese, quien, gracias a Netflix, pudo rodar finalmente The Irishman junto a Robert de Niro, Joe Pesci, Anna Paquin, Bobby Cannavale, Harvey Keitel y Al Pacino, como Jimmy Hoffa (líder sindical y protagonista de uno de lo más escandalosos crímenes del siglo pasado). Hasta ahora, será la primera película de Scorsese que llegue a las pantallas chicas del mundo de manera simultánea. Triste pero emocionante al mismo tiempo.

¿Para cuándo?

La película está en las últimas etapas de filmación, por lo que su estreno podría ser durante el otoño o invierno, como ha sido con las últimas películas de Scorsese.

2.- Isle of Dogs de Wes Anderson

Después de ver el tráiler de Isle of Dogs, la nueva película del artesano y autor texano Wes Anderson, queda claro que no hay límite a la cantidad de detalle y minuciosidad posible dentro de un cuadro y que sus ambiciones están a punto de rayar en el paroxismo. Mientras eso pasa, seguramente disfrutaremos Isle of Dogs, animación en stop motion que narra la odisea de un niño japonés que busca a su perro. El elenco vocal es un atasque épico que rebasa incluso a Infinity War en su cantidad de talento involucrado. Scarlett Johansson, Greta Gerwig, Frances McDormand, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Bryan Cranston, Tilda Swinton, Harvey Keitel, F. Murray Abraham, Ken Watanabe y ¡YOKO ONO! son algunos de los miembros del reparto.

¿Para cuando?

Estos perros ladrarán en México en Junio, después de su estreno mundial en la Berlinale de febrero.

3.- Pantera Negra de Ryan Coogler

Como atractivo preámbulo a la orgía de CGI que será Infinity War, Marvel y Disney llevarán a las pantallas al héroe más sereno y moreno de su franquicia. El elegante Pantera Negra (encarnado por el extraordinario actor Chadwick Boseman) retorna a su tierra después de la muerte de su padre, el Rey de Wakanda, para reclamar el trono que le corresponde. Sin duda, se antoja una película atractiva si tomamos en cuenta que quien esta en la silla de director es Ryan B. Coogler, el responsable de Creed, quizá la mejor película de la franquicia Rocky y un repartazo que incluye a Michael B. Jordan, Lupita Nyongo, Daniel Kaluuya, Forest Withaker y la gran Angela Basset. Algunos han llamado a la película El Rey León del Universo Marvel.

¿Para cuándo?

El felino regresa a casa a mediados de febrero.

4.- Roma de Alfonso Cuarón

Siguiendo el ejemplo de varios cineastas, que después de un ambicioso y gran proyecto, deciden irse por algo mucho más modesto y “personal”, Cuarón regresa no sólo a su país de origen, sino a pasajes de su propia vida para contar un año en la vida de una familia de clase media en la Ciudad de México a inicios de los años 70. Después de los altercados con Ricardo Monreal, el chief de la Cuauhtémoc, Cuarón pudo terminar el rodaje en la Ciudad de México con un reparto que incluye a Marina de Tavira, Marco Graf, Yalitza Aparicio y Daniela Demesa.

¿Para cuándo?

Lo más probable es que veamos el estreno de la película en un festival de otoño como Telluride o Toronto antes de poder verla en México, seguramente en el Festival Internacional de CIne de Morelia o en Los Cabos.

5.- High Life de Claire Denis

Tras varios años en desarrollo, High Life, el ambicioso proyecto de la cineasta francesa Claire Denis pudo concretarse y verá la luz este año. Se trata de su colaboración con la escritora Zadie Smith y el científico francés Aurelien Barrau en una historia que se desarrolla más allá del sistema solar en un futuro que se parece demasiado al presente en el cual un grupo de criminales acepta ser parte de una misión espacial donde se someterán a experimentos reproductivos. Todo toma un dramático giro cuando una tormenta cósmica golpea su nave. Estelarizada por Robert Pattinson, Juliette Binoche, Mia Goth y André Benjamin (Hey ya!)

¿Para cuándo?

De momento la película esta en post producción, por lo que es muy probable que este lista para debutar en la Competencia Oficial de Cannes y de ahí llegar a México a través de Morelia, Los Cabos o la Muestra de la Cineteca.

6.- Rencor tatuado de Julián Hernández

Después de que varias voces críticas le recriminaron al cineasta mexicano Julián Hernández “estarse repitiendo” con su película Yo soy la felicidad de este mundo, el realizador decidió tomar un giro hacia otras narrativas sin perder su distintivo estilo. Protagonizada por Diana Lein, Rencor tatuado se desarrolla en la Ciudad de México de los años 90, donde un grupo de mujeres violadas busca venganza contra una red de trata usando seducción, narcóticos y tatuajes como instrumentos de la justicia. Figuran en el reparto Andrea Portal y Soraya Montenegro (alias Itatí Cantoral). ¿Habrá homenaje a la infame Alacrana?

¿Para cuándo?

Aún no tiene estreno programado, pero seguramente aparecerá en algún festival mexicano, quizá Morelia, Guadalajara o Guanajuato.

7.- The Man Who Killed Don Quixote de Terry Gilliam

Como El árbol de la vida, de Malick, o Silencio, de Scorsese, cada cineasta tiene “ese” proyecto que durante varios años persigue poder hacer y por una u otra razón, simplemente no lo concreta, hasta que de repente, sí. Para el británico Terry Gilliam ese proyecto es, sin duda, The Man Who Killed Don Quixote, el cuál lleva décadas tratando de levantar y que finalmente verá la luz este año. La película presentará a un publicista que viaja en el tiempo al Siglo XVII en donde es confundido con Sancho Panza por Don Quijote. El reparto incluye a Adam Driver, Olga Kurylenko y Jonathan Price y, aunque la idea suena potencialmente terrible, hay que darle un voto de fe al últimamente errártico Gilliam, quizá por algo acarició por tanto tiempo esta película.

¿Para cuándo?

Un proyecto con este perfil seguramente verá la luz en el Festival de Cannes, a menos que sea verdaderamente terrible y quede sepultado. El molino está girando.

8.- Jurassic World: Reino caído de J.A. Bayona

El caso de Jurassic World (2015) fue anómalo en el sentido que no se esperaba que la resurrección de una querida película de los 90 tuviera tamaña repercusión (principalmente a nivel financiero), convirtiéndose en una de las cintas más taquilleras de la historia y lo cual garantizó la extensión (quizá hasta el hartazgo y la más vil incoherencia) de esta nueva serie. Los ejecutivos decidieron darle el enorme paquete al más que capaz cineasta español Juan Antonio Bayona (El Orfanato, Lo imposible) que en esta ocasión presentará a Owen (Chris Pratt) y Claire (Bryce Dallas) rescatando dinosaurios de la extinción. El tráiler nos ha llenado de escepticismo pero cuando menos el Dr. Ian Malcom vuelve para sanar nuestros corazones con más teorías del caos.

¿Para cuándo?

Greenpeace le entra al jurásico en junio.

9.- Los Increíbles 2 de Brad Bird

Aunque Coco resultó un bienvenido regreso a ideas y conceptos nuevos dentro de Pixar, la presión de la voraz visión de negocios de la Casa Disney ha hecho que la mayor parte del peso recaiga en secuelas y aunque algunas han sido tremendamente afortunadas (Toy Story 2 y 3), otras han caído en rangos de lo olvidable (Buscando a Dory) a lo penoso (Cars 2), por lo que se espera que el retorno de Brad Bird al híper estilizado mundo de los Increíbles permita expandirlo orgánicamente y no caer en las trampas de las perezosas tendencias de otras casas productoras (Illumination, Dreamworks), sin embargo, conociendo su refinado trabajo en otras franquicias (Misión Imposible), podemos estar tranquilos. En esta entrega, Bob Parr estará al cuidado de Jack Jack mientras Elastigirl salva al mundo.

¿Para cuándo?

La familia se reúne en junio.

10.- Ocean’s 8 de Gary Ross

Después del éxito de la trilogía Ocean de Steven Soderbergh, Hollywood decidió que sería una buena idea revertir los roles y armar un ensamble femenino que también haga sofisticados atracos y puso al director de Los juegos del hambre a organizar todo el numerito, que tendrá como telón de fondo uno de los eventos de la industria de la moda más prestigiosos: la opulenta Met Gala. El tremendo ensamble está compuesto por Cate Blanchett, Sandra Bullock, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Rihanna, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Dakota Fanning y… Matt Damon.

¿Para cuándo?

La pandilla se junta en junio.

11.- Life and death of John F Donovan de Xavier Dolan

Tras un meteórico ascenso, el talentoso y caprichoso cineasta Xavier Dolan ha logrado crear un perfil tan importante en el panorama internacional que para su más reciente cinta, la no ortodoxa adaptación de la obra de teatro No es más que el fin del mundo, juntó los nombres de Vincent Cassel, Marion Cotillard y Lea Seydoux. Ahora, Dolan da el brinco a su primer cinta en inglés con un reparto que incluye a Jessica Chastain, Kit Harrrington, Thandie Newton, Natalie Portman, Michael Gambon y Kathy Bates, además está inspirada en el fan crush que Dolan tuvo con Leonardo DiCaprio a los 8 años después de ver Titanic. Les guste o no Dolan, la idea suena irresistible.

¿Para cuándo?

Aunque ya ganó dos premios gordos en Cannes, el mismo Dolan aseguró que ya no enviará su filme al festival francés debido a la reacción “injusta” de la crítica ante sus trabajos. Por su perfil, seguramente encontrará cabida en otra plataforma importante como Venecia o Toronto.

12.- Phantom Thread de Paul Thomas Anderson

Recibida con entusiasmo por la crítica en EU, la nueva película del gran cineasta californiano Paul Thomas Anderson lo verá trabajando de nueva cuenta con el titánico histrión Daniel Day Lewis, quienes en su más reciente colaboración legaron al mundo cinematográfico ese portento cinematográfico llamado Petróleo sangriento (2007). En esta ocasión presentarán la historia de un modista londinense y su relación con una poderosa musa (Vicky Krieps).

¿Para cuándo?

Estaremos con el Daniel en la boca hasta febrero.

13.- Psychokinesis de Sang-ho Yeon

Estación Zombie (2016) fue uno de los éxitos más sonados del cine de género de los últimos años, gracias al innovador giro que le dio a un genero en profundo estancamiento, a pesar de lucir renovado unos años atrás. El responsable fue el cineasta sudcoreano Sang-ho Yeon, quien continuará revisitando el cine de género con su nueva película: Psychokinesis, en la que un padre se dispone a salvar a su hija usando superpoderes que apenas va descubriendo.

¿Para cuándo?

La película llega a las carteleras coreanas en enero, por lo que probablemente podremos verla en México a finales de 2018. ¿Mórbido, tal vez?

14.- Burning de Lee Chang-dong

A casi ocho años de su brillante Poesía (2010), el cineasta coreano Lee Chang-dong tiene listo su nuevo largometraje: una adaptación de la historia corta Barn Burning del híper popular escritor japonés Haruki Murakami y trasladará la historia de Japón a Corea, aún sin definir en que época.

¿Para cuándo?

Será fácil ver a Chang-dong regresar a la competencia oficial del Festival de Cannes, o en su defecto, a la Mostra de Venecia y de ahí llegar a México vía la Muestra de la Cineteca o FICUNAM.

15.- The Sisters Brothers de Jacques Audiard

Es una pena que Jacques Audiard se hizo de la cotizada Palma de Oro con la mediocre Dheepan, ojalá pueda sacudirse la controversia con su siguiente película: The Sisters Brothers, un western que se desarrolla en Oregon durante 1850, en la que un hombre que busca oro es perseguido por un par de asesinos. El repartazo incluye a Jake Gyllenhall, Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Carol Kane, Riz Ahmed, Rutger Hauer y el gran Niels Arestrup.

¿Para cuándo?

Otra que podemos afirmar con certeza que estará participando en el Festival de Cannes dentro de la Competencia Oficial.

16.- Venom de Ruben Fleischer

¿Riesgo real o simple búsqueda de nuevas fórmulas? El poderoso emporio de Disney moverá la industria de una forma inusitada hacia algo que es difícil de vislumbrar, sin embargo, puede no ser bueno para la pluralidad que Hollywood presume. La siguiente presa será probablemente Sony Pictures, propietarios del universo de Spider-Man que este año presentarán su versión de Venom, el cual no tuvo un afortunado debut en la olvidable Spider Man 3 (2007), de Sam Raimi, con Topher Grace en el papel de Eddie Brock. El villano ahora será encarnado por el viril Tom Hardy, acompañado de Michel Williams, Riz Ahmed, Jenny Slate y Woody Harrelson.

¿Para cuándo?

Este villano escupirá su veneno para finales de octubre.

17.- Annihilation de Alex Garland

Ex Machina (2015) fue una de las películas de ciencia ficción contemporáneas mas celebradas por sus sofisticados efectos visuales y cerebral sensibilidad e hizo que se pusiera mucha atención a los siguientes pasos de su director, Alex Garland. 3 años después, Garland adaptó Annihilation, la novela homónima de Jeff Van der Meer, sobre una bióloga que se apunta para una peligrosa y secreta misión en una zona en la que las leyes de la naturaleza no aplican. El tráiler promete una curiosa mezcla del Stalker de Tarkovsky con Depredador encabezada por Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez, Tessa Thompson y el guatemalteco sensación, Oscar Isaac.

¿Para cuando?

La película fue comprada por Netflix para ser estrenada durante el primer trimestre de 2018.

18.- First Man de Damien Chazelle

Después del abrumador éxito del musical La La Land, el joven cineasta Damien Chazelle contaba con “carta blanca” para hacer el proyecto que quisiera y ahora abordará la historia del astronauta Neil Armstrong y la legendaria misión espacial que lo llevó a convertirse en el primer hombre en caminar sobre la Luna el 20 de julio de 1969. Si acusaban algunos a La La Land de ser peligrosamente nostálgica en tiempos de Drumpf, la coyuntura será aún más intensa con las intenciones del actual presidente de regresar las expediciones a la Luna. Estelarizan Ryan Gosling, Claire Foy, Kyle Chandler, Jason Clarke y Corey Stoll, como Buzz Aldrin.

¿Para cuándo?

Como su anterior película, Chazelle seguramente apunta a un estreno en Toronto y de ahí apuntalarse a la siguiente temporada de premios.

19.- Early Man de Nick Park

El cineasta británico Nick Park es una de las voces menos reconocidas pero más agudas de la animación, con títulos como Chicken Run, Wallace & Groomit y Piratas en su filmografía, a la cual añadirá Early Man en la que Doug, un hombre de la prehistoria, se alía con su tribu para derrocar a Lord Booth y su ciudad de Bronce para salvar su hogar. El reparto incluye a Tom Hiddleston, Maisie Williams, Eddie Redmayne, Richard Ayoade y Timothy Spall.

¿Para cuándo?

Este hombre prehistórico llega temprano en el año, en el mes de marzo.

20.- Peterloo de Mike Leigh

Al cineasta británico Mike Leigh se le dan con igual facilidad los dramas contemporáneos (Another Year, 2010), como los detallados retratos de época (Mr. Turner, 2014). En su siguiente proyecto, tomará una historia que combina su mordaz visión política con su amor por los dramas históricos: la masacre de Peterloo en 1819, cuando el ejército británico aplacó con cruel violencia una manifestación pacifista en Manchester. Sin ninguna cara conocida, el ensamble actoral, otra de las grandes fortalezas del cine de Leigh, incluye a Teresa Mahoney, Adam Long, Michael Culkin, Mark Ryan y otra serie de actores de cuadro británicos.

¿Para cuándo?

La película estará muy probablemente en la Competencia Oficial de Cannes, donde Leigh es consentido y en el que ha estrenado sus últimas películas. De ahí, podría llegar a México a finales de 2018.

21.- Mute de Duncan Jones

El hijo de David Bowie generó gran entusiasmo con su debut Moon (2009) y continuó cosechando fanáticos con su intrigante, si acaso insatisfactoria, Source Code (2011), para su siguiente largometraje (hagamos como si World of Warcraft no existió), Mute, continuara moviéndose en los terrenos de la ciencia ficción. La historia, situada en el Berlín de los 2050, seguirá a un bartender mudo que se enfrenta a los gánsteres más peligrosos de su ciudad para averiguar que le sucedió a su pareja. Estelarizan Alexander Skarsgard, Paul Rudd y Justin Theroux.

¿Para cuándo?

Lo más probable es que su debut se de en los festivales de otoño, apuntando a un debut en Venecia o Toronto.

22.- Todos saben de Asgar Farhadi

En colaboración con la casa productora de Pedro Almodóvar, el cineasta iraní Ashgar Farhadi (Una separación, 2010; Forushande, 2016) incursiona en el cine latino con la historia de Carolina, una mujer española que vive en Buenos Aires y que regresa a su ciudad natal con su familia, pero el viaje es interrumpido por un inesperado encuentro que devela secretos del pasado. Suena a melodrama pasado de nata y, más aún, con la participación de Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín y la estupenda Barbara Lennie.

¿Para cuándo?

Otra que sin duda estará en la competencia oficial de Cannes, podría incluso ser la película de apertura.

23.- El complot mongol de Sebastián del Amo

Tomando como punto de partida el popular libro homónimo de Rafael Bernal, el cineasta mexicano Sebastián del Amo armó un llamativo elenco que incluye a Eugenio Derbez, Bárbara Mori, Hugo Stiglitz, Gustavo Sánhez Parra, Roberto Sosa, Lisa Owen, Xavier López (quizá lo recuerden por un famosillo programa dominical), Mara Escalante y Damián Alcazar como el detective Filiberto García, quién debe evitar el inminente asesinato del Presidente de los Estados Unidos, de visita en México.

¿Para cuándo?

Tampoco se tiene fecha programada, pero es probable que la película decida saltarse la corrida en festivales y llegar directo a las carteleras para el segundo semestre del año.

24.- Where’d you go Bernadette? de Richard Linklater

Richard Linklater ganó amplia popularidad después de estrenar su modestamente ambiciosa Boyhood (2014), aunque posteriormente sólo ha tenido algunos proyectos de bajo perfil que no han replicado dicho éxito. Con Where’d you go Bernadette?, el cineasta originario de Texas colaborará con la gran Cate Blanchett y Kristen Wiig para narrar la historia de una joven que busca a su madre, descubriendo turbulentas historias de su pasado en el proceso. Aparecerán también Billy Crudup, Judy Greer y Lawrence Fishburne (Morfeo, ni mas ni menos).

¿Para cuándo?

Su estreno esta programado para mayo, por lo que podría estrenarse en el Festival de Cannes, aunque bien podría encontrar plataforma en el Festival South by Southwest

25.- Avengers: Infinity War de los Hermanos Russo

La cima del poderío Disney se consuma en esta película, que es, para muchos, el evento más esperado del año y alrededor del cual se desprenderán loas y ciegas alabanzas como apasionadas y viscerales diatribas, ambas imparciales y polarizantes. Los Vengadores por fin enfrentarán a Thanos (Josh Brolin) en la primera parte de las Guerras del Infinito, que amenazan con destruir al Universo. NO, ¿¡NETA?! Sí. El reto para Disney con esta primera entrega será romper los records de recaudación en taquilla y en el proceso mantenerse fiel al estilo que tantos adeptos le ha traído al tiempo que trata de incorporar algo de frescura a una franquicia que tiene ya 10 años de vida. Salen todos los que están y seguro morirán algunos (fin de engorrosos contratos), por lo pronto la presión esta en los Hermanos Russo, responsables del proyecto financiero, que no película, más ambicioso del año.

¿Para cuándo?

Todo valdrá madre en mayo.

26.- Donde nace la vida de Carlos Reygadas

Tras cinco años de ausencia, regresa Carlos Reygadas, el hijo (¿o padre ya?) pródigo del cine mexicano de autor, quien tras el abucheo y vitoreo de su agobiante y estimulante Post Tenebras tLux (2012), nos presentará una historia que se desarrolla en el mundo de la cría de toros: donde Juan debe enfrentar sus propias expectativas una vez que su esposa Ester decide abandonarlo por otro hombre.

¿Para cuándo?

El estreno mundial muy seguramente se dará en el Festival de Cannes en mayo y de ahí probablemente llegue a México en el marco del Festival de Morelia.

27.- Maya de Mia Hansen-Løve

La cineasta y crítica francesa Mia Hansen-Løve se consagró como una voz madura con su sagaz y modesta obra El porvenir (2016) y para este año prepara la historia de un reportero de guerra que es tomado como rehén en Siria, quien posteriormente es llevado a India donde pasa meses en cautiverio. La película será estelarizada por Roman Kolinka, Suzan Anbeh y el familiar rostro de Alex Descas.

¿Para cuándo?

Con la filmación aún en curso, lo más probable es que Hansen-Løve estrene su nuevo largometraje en la Mostra de Venecia.

28.- Pacific Rim: Uprising de Steven S. DeKnight

Tomando como personaje central a Jake Pentecost (John Boyega), hijo del legendario Stacker Pentercost (Idris Elba), esta secuela verá al joven reunirse con Mako Mori (Rinko Kikuchi) para dirigir a una nueva generación de pilotos Jaeger contra una nueva amenaza Kaiju. Sin Guillermo del Toro en la silla de director, hay mucho escepticismo alrededor de esta secuela y a eso súmenle que en el reparto figura ese bello mueble ambulante llamado Scott Eastwood.

¿Para cuándo?

El apocalipsis se cancela (otra vez) en marzo.

29.- Domino de Brian de Palma

Han pasado más de cinco años desde que el maestro Brian de Palma hiciera su sofisticadamente vulgar obra Pasión. Afortunadamente este año presentará Domino, su nueva película en la que un policía en Dinamarca buscará venganza por el asesinato de su parejita de patrulla a manos de un misterioso hombre. La película será estelarizada por Nikolaj Coster Waldau y Carice Van Houten, ambos miembros del nutrido ensamble de Game of Thrones, además de la presencia del gran Guy Pearce.

¿Para cuándo?

La película ya esta terminada, por lo que su estreno mundial seguramente se dará en Cannes o Venecia y poder llegar a nuestro país vía alguna muestra o festival en otoño.

30.- Zimna Wojna de Pawel Pawlikowski

Ida (2014) fue toda una sensación en el circuito alternativo y terminó coronándose en los Oscar, convirtiendo a su director, el polaco Pawel Pawlikowski en un cineasta a seguir para las audiencias internacionales. Este año, el polaco colabora de nueva cuenta con la actriz Agatha Kulesza para Zimna Wojna (Guerra Fría), su nueva película de la que solo sabemos abordará la vida de una cantante durante tal período histórico y que también estará filmada en prístino blanco y negro.

¿Para cuándo?

Gracias al éxito de Ida, Pawlikowski bien podría debutar en la Competencia Oficial de Cannes o amarrar un triunfo en el Festival de Cine de Berlín. En ambos casos, muy probablemente estaremos viendo la película en México a finales de año.

31.- The Post / Ready Player One de Steven Spielberg

Steven Spielberg es uno de varios cineastas que trabaja a un ritmo casi frenético, entregando usualmente dos películas cada bienio. Una que apunta a consolidar su prestigio como “autor” y otra que apunta a cimentarlo como entretenedor supremo. Este año, Spielberg lleva a las pantallas, por un lado The Post, la historia del Washington Post y su relación con el escándalo de Watergate; tiene como estelares a Meryl Streep, Tom Hanks y un poderoso ensamble actoral. Por otro lado, Ready Player One está basada en la novela de Ernest Cline, en la que el creador de un mundo de realidad virtual llamado OASIS muere y deja su legado en la persona que encuentre un easter egg escondido en el híper poblado mundo virtual en el que conviven Chun Li, Chucky, el Gigante de Hierro y varios personajes de la cultura popular. Estelarizan Tye Sheridan, Mark Rylance, Ben Mendelsohn y Olivia Cooke.

¿Para cuándo?

The Post se estrena en febrero; Ready Player One detonará la bomba de la nostalgia en marzo.





32.- Animales fantásticos y donde encontrarlos: Los crímenes de Grindelwald de David Yates

La primera entrega de Animales Fantásticos… resultó una agradable sorpresa por elegante estilo, sólidamente entretenida historia y oportuna coyuntura política, cosa que esperamos se repliquen en la siguiente entrega que continuará narrando las aventuras del mago Newt Scalamander (Eddie Redmayne). En esta ocasión contará con la presencia de un joven Albus Dumbledore interpretado por Jude Law. El reparto lo completan por Katherine Waterston, Ezra Miller, Zoe Kravitz y Carmen Ejogo.

¿Para cuándo?

Las bestias liberan en noviembre.

33.- The Favourite de Yorgos Lanthimos

The Killing of a Sacred Deer representó un curioso giro en la carrera del cineasta griego Yorgos Lanthimos, algunos lo celebraron y otros lo lamentaron. Para su siguiente proyecto, tomará una dirección completamente opuesta a lo que ha hecho hasta ahora, sin perder su peculiar estilo de seca ironía y elegancia formal, con The Favourite. Descrita como un relato de intriga, pasión, envidia y traición en la corte de la Reina Ana en el Siglo XVII. No, no es una producción de Carla Estrada con Daniela Castro y Fernando Colunga, sino que tiene por estelares a Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult y la enorme Olivia Colman como la Reina Ana.

¿Para cuándo?

El peso del proyecto seguramente llevará a Lanthimos a participar de nueva cuenta la selección oficial de Cannes, aunque bien podría saltárselo y llevar su dramón a la Mostra de Venecia. Como sea, seguramente la veremos en México a través del Festival de Morelia.

34.- Pájaros de verano de Ciro Guerra & Cristina Gallego

Después del modesto éxito que el cineasta colombiano Ciro Guerra se apuntó con la bella El abrazo de la serpiente, y antes de colaborar con Robert Pattinson y Mark Rylance en Waiting for the Barbarians, Guerra presentará un proyecto que ha sido descrito como una mezcla de film noir, western y tragedia griega con millares de extras y en co-dirección con Cristina Gallego, editora de El abrazo de la serpiente.

¿Para cuándo?

Con la película en post producción, lo más probable es que su estreno se de en el marco del Festival de Cannes en alguna de las secciones paralelas.

35.- Sunset de Laszlo Nemes

Saul fia (2015), la opera prima del cineasta húngaro Laszlo Nemes, ganó el premio a mejor dirección en Cannes y le otorgó el suficiente prestigio internacional a su director para coronarse con el Oscar a Mejor Película Extranjera. Para su siguiente largometraje, Nemes seguirá la historia de una joven mujer y su transformación a lo largo de la Primera Guerra Mundial en Budapest.

¿Para cuándo?

Su estreno en Competencia Oficial de Cannes está más que asegurado y de ahí probablemente dará el brinco a México a través del Festival de Cine de Morelia.

36.- As boas maneiras de Marco Dutra & Juliana Rojas

Una de las películas del pasado Festival de Locarno que más revuelo causó fue la cinta brasileña As boas maneiras, una curiosa mezcla de cine fantástico, horror del llamado “arthouse” dirigida por la dupla de Marco Dutra y Juliana Rojas. En ella, una joven mujer llamada Clara es contratada como niñera por la acaudalada y misteriosa Ana para el bebé que aun gesta, creándose un extraño y estrecho vínculo entre ambas mujeres.

¿Para cuándo?

Muy seguramente FICUNAM nos traerá la película para su octava edición en febrero.

37.- Deadpool 2 de David Leitch

Tras la enorme popularidad que el irreverente héroe Deadpool (2016) alcanzó con su calculada incorrección política, este año regresará retacado de acidez, costosas payasadas y muchas más obscenidades y profanidades. La gran adición a esta entrega es sin duda el imponente Josh Brolin como Cable, segundo villano de cómic que el actor interpretará este año después del infame Thanos en Infinity War.

¿Para cuándo?

Deadpool vuelve a las pantallas en junio.

38.- Ant Man and The Wasp de Peyton Reed

El universo Marvel se expande a una velocidad casi alarmante y muchos de sus personajes, que son bastantes, están construyendo sus propias sagas. Toca el turno a Ant Man (Paul Rudd), protagonista de una de las mejores cintas del Universo Marvel y que en esta ocasión estará acompañado de The Wasp (Evangeline Lilly), quién por primera vez se pone el traje de ajustado talle y cinturita marca Thalía. La película es dirigida por Peyton Reed, quién tomó la batuta que dejó Edgar Wright en la anterior, además, regresa todo el elenco, sumando a la extraordinaria Michelle Pfeiffer como Mamá Wasp.

¿Para cuándo?

Este par de poderosos bichos se pegarán a sus pantallas en julio.

39.- E-Book de Olivier Assayas

Después de la elegante fantasmagoría híper moderna de Fantasmas del pasado, el cineasta francés Olivier Assayas colabora de nueva cuenta con la enorme Juliette Binoche, después de la serpentina Las nubes de María (2014), en lo que será un intrigante giro para Assayas: una comedia. E-Book esta descrita como una hilarante comedia situada en el mundo editorial parisino en la que también participa el actor y cineasta Guillaume Canet.

¿Para cuándo?

La película continúa en filmación pero seguramente estará lista para ver su estreno mundial en el Festival de Cannes, en el que Assayas ya se coronó como Mejor Director.

40.- Han Solo: Una historia de Star Wars de Ron Howard

Pues sí. La historia de Han Solo, que antes iba a ser una película aún más transgresora que Los últimos Jedi gracias a la energía irreverente de Christopher Lord y Phill Miller (responsables de Lego y 21 Jump Street), en cuestión de meses se volvió un proyecto que sólo despierta interés por formar parte del universo Star Wars y desde luego por hablar del personaje favorito de los menos geeks de la saga. El complaciente Ron Howard tomó las riendas del de este corcel que contará los días de los jóvenes Han Solo (Alden Ehrenreich) y Chewbacca (Joonas Suotamo) antes de unirse a la Rebelión. El elenco lo complementan Emilia Clarke, Donald Glover )como el joven Lando Calrissian), Paul Bettany, Thandie Newton y Woody Harrelson como el mentor de Solo.

¿Para cuándo?

Sólo hay que esperar hasta mayo.

41.- Luxemburgo de Miroslav Slaboshpitsky

Sin duda, uno de los filmes provenientes de la Semana de la Crítica en Cannes que causó más furor en los últimos años fue el debut del realizador ucraniano Miroslav Slaboshpitsky: La tribu (Plemya, 2014). Ese largometraje filmado en espacios abiertos, tomas panorámicas y únicamente usando lenguaje de señas con un brutal formalismo. Ahora el cineasta regresa a la zona de Chernobyl, donde ya había filmado un corto, para mostrar una historia de la que se conoce poco pero que presuntamente hablará sobre la gente que vive cerca del lugar, cercano de tamaño al país homónimo que da título al filme.

¿Para cuándo?

Se augura que después del éxito obtenido con La tribu, el cineasta ucraniano pueda llegar a la Competencia Oficial de Cannes. Morelia nos trajo dicha película hace un par de años, esperamos que repitan el favor.

42.- El peral salvaje de Nuri Bilge Ceylan

Fue finalmente en el 2014 cuando el celebrado cineasta turco Nuri Bilge Ceylan se alzó con la Palma de Oro por su chekjoviana Sueño de invierno y para este año regresa con una historia que aparentemente seguirá en la misma tónica de aquella película, con diálogos cargados y ambiciosa plasticidad, pero de momento únicamente conocemos el título.

¿Para cuándo?

Apuesten todo a que el turco regresará por la puerta grande a la Competencia Oficial de Cannes y muy probablemente aterrice en el Festival de Morelia o la Muestra de la Cineteca.

43.- Beach Bum de Harmony Korine

La polarizante Spring Breakers (2012) fue la más reciente película que el controvertido cineasta estadunidense Harmony Korine estrenó en salas, y después de algunas incursiones en el mundo de la publicidad y proyectos inconclusos, se encuentra filmando su nuevo largometraje: Beach Bum, en el que un vagabundo llamado Moondog vive la vida bajo sus peculiares reglas. El vagabundo en cuestión será Matthew McCounaghey, mientras que Zac Efron, Isla Fisher y el enorme Snoop Dog completan el elenco.

¿Para cuándo?

Sigan las instrucciones del tío Snoop para disfrutar con el vago de la playa, llegará a finales de este año.

44.- Tiempo compartido de Sebastián Hoffman

Después de la buena recepción que disfrutó con su opera prima Halley (2012), el realizador Sebastián Hoffman tiene listo su siguiente largometraje, Tiempo compartido, en el que dos hombres unen fuerzas para rescatar a sus familias de un paraíso tropical, convencidos de que un perverso conglomerado gringo desea apoderarse de ellas. Estelarizan Luis Gerardo Méndez, Miguel Rodarte, Cassandra Chianguerotti y un cameo del célebre Pablo Guisa, director del Festival Mórbido.

¿Para cuándo?

Después de su estreno mundial en Sundance, la película probablemente llegará a algún festival mexicano como Morelia, Los Cabos o el mismo Mórbido.

45.- Loro de Paolo Sorrentino

Tras el estrepitoso resbalón que representó la pomposa vacuidad de Youth, el cineasta italiano Paolo Sorrentino recapturó algo de buena fe con la recepción, más tibia que cálida de The Young Pope, su miniserie para HBO. Este año espera poder regresar al nivel de aclamo que significó La grande bellezza (2013) al hacer dupla de nueva cuenta con el actor Toni Servillo. En Loro, Sorrentino abordará la vida de Silvio Berlusconi, poderoso magnate mediático convertido en primer ministro italiano, más celebre por su escandaloso estilo de vida y misoginia de marca libre que por cualquier contribución al pueblo italiano. ¿Será esto una punzante denuncia o una indulgente apología?

¿Para cuándo?

La película muy seguramente estará en la competencia del Festival de Cannes y dependiendo de su recepción puede llegar a México a través del Festival de Morelia o la Muestra de la Cineteca.

46.- Widows de Steve McQueen

A casi cinco años de que el artista audiovisual Steve Mcqueen se consagrara internacionalmente con el academicismo estético de 12 años esclavo (2013) y se hiciera del Oscar a la Mejor Película, regresa en el 2018 con Widows. El ambicioso proyecto está basado en personajes creados por Lynda La Plante (creadora de Prime Suspect) y escrito por Gillian Flynn (autora de Perdida) y mostrará la intersección en las vidas de cuatro viudas de criminales. El sólido reparto esta encabezado por Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez, Viola Davis, Colin Farrel, Liam Neeson, Jacki Weaver y el gran Robert Duvall.

¿Para cuándo?

Su estreno esta programado para finales de año, pero éste bien podría ser el remojón de Steve McQueen en la Competencia Oficial de Cannes. De no ser así, seguro se verá en Toronto y probablemente en México vía el Festival de los Cabos.

47.- Suspiria de Luca Guadagnino

Un remake que se prometió hace mucho tiempo. El clásico firmado por Dario Argento en 1977, sobre una bailarina en una academia que descubre un mundo paranormal, se verá actualizado por el elegante cineasta italiano Luca Guadagnino (Io sono il amore, 2011) que viene fresquecito del colosal éxito de Call Me by Your Name acompañado de los talentos de Chloë Grace Moretz, Dakota Johnson, Tilda Swinton, Sylvie Testud y la aparición de Jessica Harper, la protagonista de la película original.

¿Para cuándo?

Considerando que se esta filmando actualmente y dado el origen y el peso que tiene para la filmografía italiana, apostamos a que sea la película de apertura de la siguiente Mostra de Venecia.

48.- Radegund de Terrence Malick

Terrence Malick se ha convertido en un gusto adquirido dentro de la cinefilia contemporánea, mucha de la cual desdeña el giro que su carrera tomó después de To the Wonder (2012) y que lo ha llevado a puntos de inflexión tan interesantes (Song to Song, 2017) como irritantes. Este año, Malick regresa a tiempos de la Segunda Guerra Mundial para presentar la historia de Franz Jagerstatter, un objetor de conciencia que se negó a pelear con los Nazis. Radegund está estelarizada por Matthias Schoenaerts, Michael Nyqvist y el gran actor alemán Bruno Ganz.

¿Para cuándo?

Con títulos aun por confirmar, es probable que su estreno mundial se de durante la Berlinale en febrero. De no ser así, éste podría ser el regreso de Malick a Cannes después de llevarse la Palma de Oro con El árbol de la vida.

49.- Transit de Christian Petzold

Después de los sonados éxitos conseguidos con Barbara (2012) y Phoenix (2015), el cineasta alemán Cristian Petzold se encuentra en la última fase de la filmación de su nuevo largometraje: Transit, que será estelarizado por Paula Beer, Franz Rogowski y Louison Tresallet. Aún no hay detalles sobre la trama, sin embargo, Petzold es un cineasta en el que se puede confiar a ciegas.

¿Para cuándo?

Probablemente su estreno se de en el marco de la Mostra de Venecia y de ahí dar el brinco a alguna de las Muestras de la Cineteca.

50.- The House That Jack Built de Lars Von Trier

Para muchos, Ninfomanía (2013) representó un paso atrás en la evolución del desmadroso cineasta danés Lars Von Trier. Pero no se preocupen, el director regresará a las pantallas este año con la historia de un asesino serial narrada a lo largo de 12 años y con una duración aún no especificada. La persona non grata de Cannes trabajará de nueva cuenta con Uma Thurman, Siobhan Phallon y añade a su lista de colaboradores a Matt Dillon y Kiley Reough.

¿Para cuándo?

El estreno mundial parece apuntar a la Berlinale; de no ser así, podría ser el reencuentro del danés con Cannes después del escándalo de Melancolía en el 2011; en caso contrario, Venecia lo recibirá con los brazos abiertos.