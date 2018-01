La estremecedora alerta sobre un misil balístico en curso que fue enviada por error en Hawái

“Esto no es un simulacro”, decía un mensaje de alerta que fue enviado por celular y en televisión la mañana de este sábado a la gente en Hawái.

“Amenaza de lanzamiento de misil balístico para Hawai. Buscar refugio de inmediato“, indicaba la notificación que causó alarma entre algunos residentes y turistas en la isla estadounidense.

Sin embargo, la Agencia de Manejo de Emergencias informó minutos después que se trató de una falsa alarma, mientras que el Comando de Estados Unidos en el Pacífico confirmó que no había ninguna amenaza en curso.

El senador por Hawái, Brian Schatz, exigió una investigación del caso: “Lo que sucedió hoy es totalmente inexcusable. Todo el estado estaba aterrorizado. Tiene que haber una dura y rápida rendición de cuentas e iniciar un proceso”, escribió en Twitter.

El diario Star of Honolulu reportó que las autoridades enviaron el mensaje por error, aunque aún no era claro cómo se emitió el mensaje.

Además del mensaje de texto que llegó a los celulares, en la televisión también apareció la alerta.

BREAKING: Erroneous alert warning of a missile attack sent to residents across Hawaii. No missiles have been launched. pic.twitter.com/B4pQP1jP58

— BNO News (@BNONews) January 13, 2018