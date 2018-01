Enrique Alfaro, precandidato al gobierno de Jalisco, denuncia intimidación de policías estatales

El precandidato a la gubernatura de Jalisco por el partido Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, denunció que él y su equipo de precampaña fueron amenazados por policías estatales armados en el municipio Cañadas de Obregón la noche de este martes 9 de enero.

A través de su cuenta de Twitter, el exalcalde de Guadalajara exigió al gobernador del estado “que detenga estos irresponsables actos”, y lo responsabilizó por su seguridad y la de sus acompañantes, pues dijo, lo sucedido “pudo convertirse en una tragedia”.



En un video, Alfaro explicó que en un puente dos patrullas de la policía estatal se le cerraron al vehículo en el que viajaban, “nos dejaron acorralados, se bajaron los elementos con armas largas a hacer un evidente acto de provocación”.

“Con las circunstancias que hay en el estado y sabiendo, evidentemente, que nosotros tenemos un equipo de seguridad que está acompañándonos, pudieron haber ocasionado una tragedia”, dijo.

Rumbo a Jalostotitlán, la policía estatal nos cerró el paso y trató de intimidarnos. Quiero dejarle muy claro a la Fiscalía y al Gobernador que no nos va a detener. Si las autoridades no sirven para proteger, los hago responsables de lo que me pase a mí o a mi equipo de trabajo. pic.twitter.com/rhkHSKVvUs

— Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) January 10, 2018