AMLO se dice dispuesto a fumar la pipa de la paz con Salinas y Peña Nieto

El aspirante presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador se dijo dispuesto a “perdonar” y a fumar ‘la pipa de la paz’ con el expresidente Carlos Salinas de Gortari y el actual mandatario, Enrique Peña Nieto, así como a empresarioa a quienes ha acusado de pertenecer a “la mafia del poder” en México.

En entrevista con el medio Tabasco Hoy, el fundador de Morena dijo que su fuerte no es la venganza, por lo que buscaría reconciliarse con sus adversarios políticos.



“Lo que importa es sacar adelante a México, eso es lo más importante, y pensar hacia adelante”, respondió el precandidato de la alianza Juntos Haremos Historia, ante la pregunta de si para unir al país y gobernar en armonía, estaría dispuesto a perdonar y fumar la pipa de la paz con Carlos Salinas y Enrique Peña entre otros políticos incluyendo a algunos empresarios.

“No va haber persecución, no va a usarse el Poder Ejecutivo en este caso, no se dará instrucción desde la Presidencia de la República de perseguir a nadie por cuestiones de índole política, no vamos a optar por las venganzas”, señaló el político tabasqueño, quien dijo descartar la opción de empezar a meter a la cárcel a oponentes de ganar la elección presidencial.

“El país requiere que se establezca como forma de vida y como forma de gobierno la honestidad y hacer a un lado la corrupción, ese es el gran acuerdo”, expuso.

Cuando López Obrador anunció una alianza con el Partido del Trabajo y Encuentro Social, argumentó que la coalición tenía como principal finalidad acabar con “la mafia del poder”, por lo que pidió a militantes y seguidores apoyar esta “postura, y que nadie tenga dudas y desconfianza”.

Con información de Tabasco Hoy.