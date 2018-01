¿Qué es la bomba meteorológica que azota con la costa este de Estados Unidos?

Una severa tormenta azota actualmente el este de América del Norte, haciendo que se prolongue aún más la ola de frío que comenzó alrededor de Navidad.

Según explican los meteorólogos, una severa caída de la presión atmosférica generó una tormenta invernal explosiva que está causando graves problemas.

Gran parte de la costa de esta parte del país está experimentando fuertes nevadas y vientos.

Incluso partes de Florida, en el sureste del país y conocido como el estado donde brilla el Sol, recibieron sus primeros copos de nieve en casi 30 años.

El jueves, los termómetros cumplen 11 días marcando temperaturas gélidas récord en partes de EE.UU. (de hasta -37 grados) y, de acuerdo a las predicciones del Servicio Nacional del Tiempo (NWS, por sus siglas en inglés), “la masa de aire ártico permanecerá sobre las dos terceras partes del este del país hasta el fin de semana”.

“Se esperan temperaturas muy frías y peligrosos vientos fríos”.

Cerca de 60 millones de personas están en el camino que seguirá esta tormenta y se cree que cerca de 30 personas han muerto debido al clima severo.

Los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Maryland y Virginia se han declarado en emergencia ante la llegada de las tormentas de nieve.

Ciudades como Nueva York, Filadelfia o Boston cerraron sus escuelas ante el peligro de que los alumnos y maestros sufran hipotermia.

Se han cancelado más de 4.000 vuelos en Estados Unidos y Canadá, y el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, uno de los más concurridos del país, suspendió todas sus operaciones, ya que la visibilidad se redujo a cero.

Los servicios de la empresa de trenes Amtrak y de autobuses también se han visto afectados.

En Boston, la acumulación de nieve alcanzó una altura de 45 centímetros, además de que se han registrado inundaciones en las localidades costeras cercanas dado el crecimiento de las mareas que genera este temporal.

Una usuaria de Twitter compartió un video que muestra cómo las burbujas de jabón quedan congeladas en Michigan por las temperaturas extremadamente bajas.

Another cool video. Freezing bubbles in Michigan where it was 14 degrees. Video courtesy: Christopher Sallaz #coldweather #hardfreeze #cold pic.twitter.com/5VDhyWcxlJ

— Mayra Moreno ABC13 (@MayraABC13) 4 de enero de 2018