Cámaras muestran que Marco Antonio no fue liberado por policías, acusa familia del joven desaparecido

Las cámaras de seguridad aledañas a la estación del Metrobús Rosario captaron a la patrulla que aprehendió al estudiante, aún desaparecido, Marco Antonio Sánchez Flores y en ningún momento se observa que el joven descendiera de la unidad.

Así lo informó este domingo Edith Flores, madre del joven desaparecido desde el 23 de enero luego de ser detenido por policías que pertenecen al sector hormiga de la delegación Azcapotzalco.

Tras la desaparición de Marco Antonio, los padres acudieron al Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) y cómo parte de las diligencias, fueron llevados al centro de monitoreo C-5 para observar las grabaciones de las cámaras de seguridad.



Ahí les aseguraron que supuestamente las cámaras del Metrobús no funcionaban, a diferencia de otras instaladas en la calle. Así ubicaron a la patrulla metros más adelante de la estación, después de las 16:36 horas, momento en que los policías lo habían amagado.



En las cámaras se registró el avance de la patrulla, pero no se observa la supuesta liberación de Marco Antonio. “Revisamos la ruta de la patrulla, incluyendo el lugar donde se presume que lo soltaron y no se ve que bajen a nadie”, relata Edith Flores a Animal Político.



La versión de los policías que lo detuvieron es que lo aprehendieron por una supuesta denuncia ciudadana de robo de celular y lo subieron a la patrulla. Minutos después lo dejaron libre, según su versión, pero “donde dicen que dejaron a mi hijo no es cierto”, comenta la madre del joven estudiante.

¿Dónde está Marco Antonio? Esto ocurrió en la protesta desde el Ángel de la Independencia.



Durante la revisión de las grabaciones en el C5 también estuvieron presentes Ministerios Públicos, un analista, personal de CAPEA y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Otro elemento para la investigación es el teléfono celular de Marco Antonio que traía consigo en el momento de la detención, según dice el amigo que lo acompañaba. De acuerdo a lo que informaron a la familia, la Procuraduría está rastreando el GPS del aparato telefónico.

La madre de Marco Antonio explicó que el trato con las autoridades tras la desaparición de su hijo ha sido desgastante, pues a la familia le han realizado exámenes psicológicos durante cuatro horas, y aunque han tenido contacto con el procurador capitalino, solo ha sido para ofrecerles apoyo.

De acuerdo con Edith Flores, la Procuraduría continuaba integrando el expediente de investigación, motivo por el cual, hasta ahora, no han tenido acceso a estos archivos.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México identificaron a los cuatro policías involucrados en la desaparición del joven de 17 años de edad y detallaron este 28 de enero que dos de los elementos involucrados “permanecen con medida de arresto, a disposición superior por la inobservancia de algunos protocolos”.

Se trata de un arresto interno, de la propia dependencia. Los agentes no han sido presentados ante el ministerio público, y no hay cargos formales en su contra. Sin embargo, las autoridades capitalinas afirman que pruebas como el GPS de la patrulla involucrada, las bitácoras y grabaciones del momento en que fue detenido el menor corroboran la participación de los policías.