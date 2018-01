7 canciones inolvidables de Dolores O’Riordan con The Cranberries

Se apagó la voz de Dolores O’Riordan, vocalista de la mítica banda irlandesa The Cranberries, quien murió repentinamente este lunes a los 46 años en Londres.

O’Riordan, junto con el guitarrista Noel Hogan, el bajista Mike Hogan y el batería Fegal Lawler, dejó una huella indeleble en el rock alternativo de los años 90, convirtiéndose en una de las musas de la escena “grunge” que floreció en aquella época.

The Cranberries vendieron más de 40 millones de discos en sus más de dos décadas de trayectoria en los que sacaron al mercado siete álbumes de estudio.

Las canciones de la banda irlandesa, con la dulce y desgarradora voz de O’Riordan, marcaron a varias generaciones y muchas ya forman parte de la historia de la música.

Te presentamos 7 de los temas más emblemáticos de The Cranberries.

1- Zombie, 1994

Se trata de la canción más conocida del grupo y la que los consagró a nivel mundial.

Surgió como protesta ante un atentado del grupo armado norirlandés IRA en la localidad inglesa de Warrington en 1993, en el que murieron dos niños.

2- Linger, 1993

Fue el tema de mayor éxito del primer disco de estudio de la banda Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? y los dio a conocer en Estados Unidos.

En esta canción O’Riordan canta sobre los recuerdos de su primer beso.

3- Animal Instinct, 1999

Salido del cuarto álbum de la banda Bury the Hatchet, en este tema O’Riordan habla del instinto maternal.

Ella misma había tenido su primer hijo dos años antes.

4- Just My Imagination, 2009

Este tema es una muestra de los múltiples registros de The Cranberries.

Podían pasar de la furia de Zombie a la dulzura y optimismo de Just my Imagination sin despeinarse.

5- Dreams, 1993

Este tema estaba incluido en el primer disco de la banda.

Como curiosidad, los coros de la canción los cantó Mike Mahoney, quien en aquella época era novio de Dolores O’Riordan.

6- When You’re Gone, 1996

Una balada de amor contenida en el tercer álbum de estudio de The Cranberries, To the Faithful Departed.

7- Salvation, 1996

Algunos tacharon este tema de moralista, por hablar abiertamente en contra del consumo de drogas.

The Cranberries siempre defendieron que la libertad está en no consumir estas sustancias.