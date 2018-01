El misterioso mundo de Guillermo del Toro encabeza la cartelera este fin de semana

El gran estreno del fin de semana tiene sabor mexicano. Guillermo del Toro regresa a las pantallas de cine por la puerta grande con La forma del agua, una película que estará cosechando numerosos premios en los próximos meses.

Sin embargo, no será el único que aparezca en el proyector. Tenemos también un drama sobre terrorismo (En la penumbra), una bella animación francesa (Abril y el mundo extraordinario), una comedia mexicana (Una mujer sin filtro), un poco de terror (Terror en la oscuridad), un documental sobre maternidad (Amazona), y lo nuevo de Woody Allen (La rueda de la maravilla).

¿Cuál se les antoja?

La forma del agua (The Shape of Water, 2018)

Dirección: Guillermo del Toro

Protagonizan: Sally Hawkins, Doug Jones, Michael Shannon, Octavia Spencer

Sinopsis: Un cuento de hadas místico, que tiene como fondo la época de la Guerra Fría en los Estados Unidos, hacia 1963. En el laboratorio oculto de alta seguridad del gobierno donde trabaja, la solitaria Elisa (Sally Hawkins) está atrapada en una vida de silencio y aislamiento. La vida de Elisa cambia para siempre cuando ella y su compañera de trabajo Zelda (Octavia Spencer) descubren un experimento clasificado secreto.

La crítica: “Sin superar los altos registros alcanzados con la espectral El espinazo del diablo (2001) o la delicadamente brutal El laberinto del fauno (2006), Del Toro concentra en La forma del agua un cuento de hadas que funciona bajo sus propios términos y que padece de las limitaciones inherentes del género mismo.” Seguir leyendo…



En la penumbra (2017)

Dirección: Fatih Akin

Protagonizan: Diane Kruger, Numan Acar, Ulrich Tukur, Johannes Krisch

Sinopsis: La vida de Katja se hunde cuando su marido y su hijo mueren en un atentado con bomba. Tras el duelo y la injusticia, llegará el tiempo de buscar venganza.

La crítica: “Con personajes irregulares, que son punks y en otro momento tienen un BMW, o una pareja con odio racial que también puede ir a ejercitarse en el mar griego para escapar de sus acosadores, Akin entrega una película que con-mueve y con-tenida hacia la nada. “La nada” o In The Fade posee escenas ancladas a sentimientos de pérdida y síntesis del terror.” Seguir leyendo…

Abril y el mundo extraordinario (Avril et le monde truqué, 2017)

Dirección: Christian Desmares & Franck Ekinci

Sinopsis: 1941. El mundo es radicalmente diferente al descrito por la historia. Francia es gobernada por el carbón, el vapor y Napoleón V y los científicos de todo el mundo han desaparecido misteriosamente, privando a la humanidad de grandes invenciones y sumergiendola en una tecnología obsoleta. Es en este extraño mundo donde una niña, Abril, va en busca de sus padres, que son científicos, acompañada de Darwin, su gato que habla y Julius, un joven sinvergüenza de la calle. Este trío se enfrentará a los peligros y misterios de este mundo extraordinario.

La crítica: “Sin pretensiones en su elegante y clásica animación francesa, Abril y el mundo extraordinario es una digna, honesta y cómoda epopeya en la que el progreso del hombre depende no únicamente de su ingenio en la invención y creación de artefactos que le faciliten su existencia, sino de contar con un interés auténtico por la humanidad.” Seguir leyendo…

Amazona (2017)

Dirección: Clare Weiskopf

Sinopsis: Embarazada, la cineasta Clare Weiskopf decide buscar a Val, su madre, aquella figura femenina que se alejó de su familia y se internó en la selva colombiana. A través de su lente, la directora arma un rompecabezas con su historia familiar para poder redefinir su concepto sobre la maternidad y entender qué buscaba su madre cuando, sin ataduras del deber ser, perdió contacto con su hija.

Una mujer sin filtro (2018)

Dirección: Luis Eduardo Reyes

Protagonizan: Fernanda Castillo, Flavio Medina, Alejandro Calva, Carmen Aub

Sinopsis: El 99% de las personas nunca dice exactamente lo que piensa. Paz es una linda mujer que por amabilidad, ha permitido que todos a su alrededor la traten como si no valiera nada, callando lo que piensa para no herir susceptibilidades. Hasta que un día, en su cabeza, un fenómeno irremediable suprime su filtro social convirtiéndola en parte de ese 1% y obligándola a expresar lo que realmente siente.

Terror en la oscuridad (Inside, 2018)

Dirección: Miguel Ángel Rivas

Protagonizan: Rachel Nichols, Laura Harring, Andrea Tivadar, Stany Coppet

Sinopsis: La joven y futura madre Sarah está tratando de reconstruir su vida: recién enviudó en un terrible accidente de auto que la dejó parcialmente sorda, miserable con el tan esperado nacimiento de su hijo y sola, mudándose a un vecindario desconocido. Sólo puede mantenerse a flote. Al anochecer Sarah recibe una visita inesperada y no bienvenida. Una obsesionada mujer será su adversaria y que no se detendrá hasta arrebatarle a su hijo no nacido. Atrapada y desorientada, Sara tendrá que usar todas sus reservas de fuerza para proteger y sobrevivir la noche.

Siempre estarás conmigo (Red Dog True Blue, 2017)

Dirección: Kriv Stenders

Protagonizan: Jason Isaacs, Levi Miller, Bryan Brown, Hanna Mangan

Sinopsis: Tras la muerte de su padre. Mick un niño de 11 años, es enviado a vivir al rancho de su abuelo donde le espera una vida aburrida y de mucho trabajo. Despúes de una tormenta Mick encuentra un increible cachorro bañado en pintura al que decide llamar Blue. Juntos vivirán grandes e inolvidables aventuras en las que demostrarán la importancia de su familia, la lealtad, el amor y la verdadera amistad.

La rueda de la maravilla (Wonder Wheel, 2017)

Dirección: Woody Allen

Protagonizan: Jim Belushi, Juno Tmple, Justin Timberlake, Kate Winslet

Sinopsis: Es la historia de cuatro personajes, cuyas vidas se entrelazan entre el bullicio y alboroto del parque de diversiones Coney Island durante los años 50: Ginny, una ex actriz melancólica e inestable emocionalmente que trabaja como mesera en una marisquería; Humpty, el rudo operador del carrusel, quién es el esposo de Ginny; Mickey, un guapo y joven salvavidas que sueña en convertirse en dramaturgo; y Carolina la hija distanciada de Humpty, quien ahora se esconde de la mafia en el departamento de su padre.