Ciudadano hizo justicia por propia mano al denunciar en medios a constructora de Hidalgo: juez

La juez que lleva el caso de Leonardo García, acusado de difamación contra una constructora en Hidalgo, señaló que el ciudadano hizo justicia por su propia mano al acudir a los medios de comunicación a denunciar las fallas en la construcción de su casa, sin antes interponer una denuncia.

“Nos encontramos ante un delito que se consumó de manera instantánea desde el momento en que se transmitió la información al reportero del diario El Independiente”, argumentó la jueza Sissi Anette Rodríguez Fernández durante la audiencia en la que vinculó a proceso a García, según un video del proceso presentado por el noticiero En Punto, de Televisa.

En Hidalgo el delito de difamación tiene una pena de prisión de tres meses a dos años o multa de 15 a 150 días.

Leonardo García, quien vivía en una casa mal construida -según sus propias palabras- por SYLMA, denunció las fallas en medios. También señaló que el subsecretario de Obras de Hidalgo era el director responsable de obra de la empresa, lo que representa un posible conflicto de interés.

Esta relación fue documentada en la nota que Animal Político publicó el 27 de julio de 2017, donde se señala que el funcionario Marco Antonio Rico Moreno tiene participación en al menos cinco constructoras de la entidad y sus familiares poseen otras firmas; ha recibido al menos 273 licencias y la misma Secretaría de Obras ha emitido las órdenes de construcción.

SYLMA denunció a Leonardo García por difamación, pues señala que se ha visto afectada por las denuncias de corrupción que ha hecho García en medios de comunicación.

El ministerio público presentó como prueba la nota del diario El Independiente, publicada en noviembre de 2016, “Defrauda constructora ligada a Rico Moreno”.

Leonardo argumentó ante la juez que al sentirse defraudado por la constructora decidió llevar su caso al diario local.

“Porque yo me sentí defraudado, yo vengo de la Ciudad de México, vengo a descansar en un estado tranquilo como lo vine a especular, es el estado de Hidalgo, pero desafortunadamente a los seis meses de haber habitado la vivienda se me echaron a perder mis muebles, al solicitar apoyo a la constructora Sylma, me dicen, sabes qué, tú me firmaste una carta de recibido y todo lo que le pase a tu casa ya no es mi responsabilidad”, dijo el ciudadano durante la audiencia.

Sin embargo la jueza consideró que Leonardo debió acudir a las autoridades y denunciar el fraude patrimonial del que se sintió víctima, bajo los términos que señala el Código Penal.

“Eso significa que no pueden las personas pretender hacerse justicia de propia mano utilizando de manera indebida a los medios de comunicación”, agregó la jueza.

Además, dijo, Leonardo tendría que haber esperado la resolución de la querella para poder exponer su caso ante los medios de comunicación.

“El sujeto activo tendría, para que se dieran esas hipótesis, tendría que haber iniciado las acciones legales correspondientes, y ya con una resolución que hubiera pronunciado una autoridad jurisdiccional donde se reconociera esas deficiencias de la constructora SYLMA entonces si pudiera haber comunicado esa información a un medio de comunicación.

El juez fijó un plazo de dos meses para complementar la investigación, y estableció medidas cautelares. Aunque llevará su proceso en libertad, tendrá que acudir a firmar cada 15 días, y no podrá salir de los estados de Hidalgo, Estado de México, y Ciudad de México.

Con información de En Punto, Televisa.