En qué consiste el cambio radical del muro de Facebook para 2018 y cómo te afectará como usuario

2017 fue un año muy agitado para Facebook.

Los escándalos por noticias falsas, las métricas erróneas y la revelación de “avisos publicitarios problemáticos” durante las elecciones presidenciales estadounidenses le hicieron perder credibilidad y arrojaron un buen número de críticas hacia la plataforma.

Incluso el presidente Donald Trump llegó a pronunciarse al respecto, asegurando que “Facebook siempre fue anti-Trump“, unas acusaciones que Mark Zuckerberg, su fundador y director ejecutivo, negó rotundamente.

Facebook was always anti-Trump.The Networks were always anti-Trump hence,Fake News, @nytimes(apologized) & @WaPo were anti-Trump. Collusion?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2017