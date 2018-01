Perdonar a criminales sería traicionar a México, dice Peña sobre propuesta de amnistía de AMLO

Para que la sociedad cuente con seguridad y justicia no puede haber perdón ni olvido para los criminales, no puede haber borrón y cuenta nueva, dijo este lunes el presidente Enrique Peña Nieto, durante la inauguración del 79 Batallón de Infantería y Unidad Habitacional Militar, en Tecalitlán, Jalisco.

“Dejar hacer y dejar pasar a los delincuentes, por eso desde el inicio de la administración hemos hecho la aparte que nos corresponde y lo seguiremos haciendo con firmeza y determinación hasta el último día de esta gestión”, indicó.

Las declaraciones del presidente se dan un mes después de que el precandidato de Morena a la presidencia, Andrés Manuel López, Obrador, dijo que el movimiento que encabeza hará “todo lo que se pueda” para lograr la paz en el país, y entre las alternativas para lograrlo no descartó la posibilidad de ofrecer una “amnistía” a los líderes del narcotráfico.

“Si es necesario… vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas, los familiares de las víctimas. No descartamos el perdón. En mi tierra siempre se dice ‘ni perdón ni olvido’, yo no comparto eso. Yo sí creo que no hay que olvidar, pero sí se debe perdonar, si está de por medio la paz y la tranquilidad de todo el pueblo”, señaló López Obrador el pasado 3 de diciembre, durante su visita en Quechultenango, Guerrero.

Luego, el pasado 3 de enero, Alfonso Durazo, presentado como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en caso de que Morena gane la presidencia, explicó que se deben analizar todas las propuestas para combatir la inseguridad con una visión amplia y no centrarse solo en la propuesta de la amnistía.

Durazo dijo que la amnistía no significa sentarse a dialogar con los capos de la droga, sino beneficiar a quienes encontraron en la criminalidad una opción de sobrevivencia económica, como los campesinos que viven del cultivo de mariguana y amapola.

“Y que en la medida que tengamos capacidad para ofrecerles oportunidades laborales, de estudio, de salud, de recreación, etcétera, podremos rescatarlos de las garras de la criminalidad”, finalizó.

Con información de Notimex.