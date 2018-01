En Cuauhtémoc hay 32 edificios en riesgo de colapso, y en 5 el peligro es inminente

En la delegación Cuauhtémoc, uno de los puntos más afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, permanecen hasta la fecha 32 edificios en “riesgo de colapso”, por lo que su demolición es urgente, y cinco de ellos están en “riesgo inminente”.

Estos 32 edificios, explicó Cinthya Murrieta, encargada de Protección Civil de la delegación,

Entre este grupo de edificios, existen cinco catalogados como en “alto riesgo de colapso”, y se ubican en: Colima 198 (colonia Roma Norte), Durango 167 (Roma Norte), Francisco Javier Mina 16 (colonia Guerrero), Luis Moya 64 (colonia Centro), Melchor Ocampo 288 (Cuauhtémoc), Privada de soto 108-110 (Guerrero), República de Paraguay 55 (Centro).

Esta calificación de riesgo, explicó la funcionaria delegacional, no fue emitida por Cuauhtémoc, sino directamente por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México.

Según un reporte elaborado por la delegación, a partir de los dictámenes emitidos por el ISC-CDMX, además de los 32 edificios en riesgo de colapso, hay otros 56 edificios que, aún cuando no están en peligro de derrumbarse, sí fueron catalogados como inmuebles de “alto riesgo” para sus moradores, ya que tienen elementos a punto de desplomarse, tales como muros, acabados, cornisas, ventanales, tubería, que deben ser “intervenidos” para garantizar la seguridad de las personas.

Estos 56 edificios que representan alto riesgo para los habitantes, aseguró la funcionaria, están rodeados por cinta de advertencia y sus moradores fueron notificados de las condiciones de “inhabitabilidad”. Sin embargo, reconoció, “no todos” están verdaderamente deshabitados.

“Un caso es el del callejón Igualdad número 32, que es un edificio que fue evacuado, acordonado y los dueños notificados oficialmente por el Gobierno de la Ciudad de México. En este predio hay varios departamentos, varias casitas adentro, es como una vecindad, y aunque en el día parece estar deshabitado, en la noche llegan sus dueños a dormir.”

En este inmueble, explicó la titular de Protección Civil de la delegación, “yo personalmente fui a hablar con los habitantes, y pude hablar con uno de los dueños de un departamento, y él me dijo ‘mire, licenciada, el edificio no se nos va a caer, y mientras no tengamos definido qué vamos a hacer, aquí seguimos’. Entonces, hay una corresponsabilidad con la ciudadanía a la hora de tomar en consideración los riesgos.

–¿No hay alguna autoridad responsable de evitar que a esos inmuebles en alto riesgo se meta gente? –se consultó a la funcionaria.

–La Secretaría de Seguridad Pública es la que debería de asegurarse que, después de un acordonamiento, no haya nadie entrando o saliendo de los edificios –reconoció.

Pero el riesgo para las personas, añadió, no es sólo para aquellas que ingresan a estos inmuebles, sino también para quienes habitan en los predios vecinos, o los que pasan cerca, y cuya seguridad permanece comprometida, mientras no sean intervenidos los edificios en riesgo de colapso o de desprendimiento.

La delegación Cuauhtémoc, aseguró, ha dado acompañamiento a los propietarios y moradores de estos inmuebles, especialmente los cinco en alto riesgo de colapso, pero “es el Comité de Emergencias de la Ciudad de México (coordinado directamente por el gobierno capitalino) el que toma la determinación de cuáles son los edificios que se van demoliendo y cuándo”.

Cabe destacar que, además de los 88 edificios en riesgo de colapso o que representan alto riesgo para las personas, existen otros 33 inmuebles en riesgo “medio” y “bajo”, que sí permanece habitados, aunque requieren intervenciones de sus habitantes.

A continuación, te presentamos el reporte de la delegación Cuauhtémoc sobre los 121 edificios con algún tipo de daño tras el sismo del 19 de septiembre: