Defensa de Javier Duarte logra ampliar plazo de investigación y que juez no avale datos bancarios

La defensa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, logró que el juez les concediera seis meses más para la investigación, además de que se invaliden los datos bancarios que obtuvo la PGR a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Durante la audiencia de este miércoles, el juez decretó que no era procedente la solicitud de los fiscales para que se avalaran los datos bancarios entregados, pues éstos fueron obtenidos en su momento bajo el amparo de la Ley de Crédito y debió pedirse autorización al juez. Un criterio de la Corte en noviembre estipuló que la obtención de datos bancarios requiere autorización judicial, lo cual, explicó el juez, es una falta que no puede subsanarse.

“La PGR no puede volver a investigar lo que ya investigó (…) si esas pruebas bancarias fueron legítimamente obtenidas o no es algo que ya se deberá resolver en el juicio no ahorita”, dijo el juez.

Inconforme con esta resolución, la PGR intentó interponer un recurso de revocación en plena audiencia, diciendo que la determinación del juez era un agravio para la sociedad.

Sin embargo, el juez declaró que su recurso de revocación era “notoriamente improcedente” pues este solo funciona en resoluciones de trámite pero no en resoluciones que se discuten y se resuelven en una audiencia pública con ambas partes presentes.

Sobre la ampliación del plazo de investigación, la defensa de Duarte logró una ampliación de seis meses más para recabar las pruebas a su favor. El plazo termina el próximo 31 de julio de 2018.

La defensa argumentó que necesitaba una ampliación del plazo para entrevistarse con testigos colaboradores que la PGR está utilizando en el caso, de los cuales no se revelaron datos.

El juez consideró que si bien el Código Nacional marca que la investigación complementaria debe durar 6 meses debe ponderarse el principio de la defensa adecuada, por lo que la solicitud del abogado de Duarte, Marco Antonio del Toro es procedente.

La defensa había pedido que la PGR no tuviera derecho a usar estos seis meses para continuar su investigación, sin embargo el juez determinó que la Procuraduría sí puede utilizarlo pero con una “advertencia, que en el momento en que la defensa considere que ya no requiere de más tiempo, se dará por terminado el plazo extra.

“Este es un término de 6 meses para la defensa de acabar de integrar su estrategia como lo consideren pero para el Ministerio Público es solo un plazo que se puede terminar en cualquier momento”, expuso el juez.

En la audiencia estuvo presente Javier Duarte quien mantuvo una expresión seria y no hizo algún pronunciamiento.

Al término de la audiencia, Del Toro dijo que la audiencia había tenido “resultados muy positivos y favorable para la defensa”.

Al cuestionarlo sobre si la resolución del juez de ampliar el plazo ayudará a que el caso de Duarte no se use como botín político en la elección, ya que es posible que el juicio ocurra hasta después de las elecciones, el abogado señaló que “mi trabajo es hacer las consideraciones jurídicas les dejo a ustedes las consideraciones políticas”.