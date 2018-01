A 8 días de la desaparición del periodista Agustín Silva, solo hay pistas falsas y una investigación estancada

A una semana de su desaparición, las autoridades oaxaqueñas aún no tienen información sobre el paradero del periodista Agustín Silva.

“Nada hasta el momento”, señaló Lucio Silva, padre del periodista, agregó que las investigaciones se han estancado por falta de denuncias y cooperación de los ciudadanos”.

“La falta de valor civil hace que la sociedad no coopere y entonces la policía está perdida y yo lo entiendo. Si no se aportan ciertas pistas pues la policìa no puede seguir avanzando”, dijo Silva, quien reconoce que la policía ha trabajado en la localización de su hijo, desaparecido desde el pasado domingo 21 de enero.

Explicó que no se pudo acceder a las cámaras del bar donde se vio por última vez a Agustín, pues “dijo la dueña ‘yo no voy a prestar las cámaras porque yo no tengo por qué hacerlo’. El fiscal tiene que citar a la dueña del bar para que acceda a presentar los videos de las cámaras”.

Aunque la fiscalía esté realizando este trámite, añade Silva, las cámaras de vigilancia borran los datos grabados tres o cinco días después, así que ya no contarían con la grabación del día que supuestamente Agustín acudió al lugar.

De acuerdo con información recabada por Artículo 19, amigos de Lucio Silva reportaron haber visto a Agustín en un bar. Cerca de las 21:30 horas, el reportero respondió a su padre que estaba por dejar el lugar para regresar.

“Estamos a la espera de que nos llamen o nos digan algo. Ya se buscó en un área donde se pensó que ahí estaba pero resultó falsa. Con pistas falsas no se logra mucho”, dice.

La desaparición de Silva fue reportada desde el pasado 22 de enero por sus familiares y Artículo 19. Mientras que las autoridades encontraron su auto abandonado en el poblado de Morrito, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, en los límites con Veracruz.

Este 25 de enero, la Fiscalía de Oaxaca informó que se determinó “que la desaparición no estaría relacionada con el ejercicio de la función periodística que realizaba la víctima”.

Su padre había declarado que fue contactado por la defensa de presuntos delincuentes, detenidos tras un operativo militar, para que declarara a su favor.

“El 16 de enero, mi hijo estuvo presente trabajando durante un operativo de personal militar que aseguró armas y detuvo a tres personas en Matías Romero. Unos días después una persona que se identificó como parte de la defensa de los detenidos le pidió declarar a favor de los detenidos. Agustín se negó y dijo que sólo se atendría a lo que había escrito y que no colaboraría”, dijo el padre del periodista a la organización Artículo 19.

Por lo cual considera que está relacionado a la desaparición de Agustín, quien ocasionalmente colaboraba en temas policiacos con El Sol de Istmo.

El jueves 25 de enero, la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas difundió fotografías de Agustín solicitando ayuda a los ciudadanos para su localización.