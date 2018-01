Despido de 2 mil 300 médicos genera bloqueos y crisis en sector salud de Oaxaca

Desde el pasado 15 de enero, unos 7 mil trabajadores de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) se manifestaron en las calles de la entidad por el atraso de pagos de aguinaldos y la primera quincena de enero, además del reclamo por los 2 mil 300 médicos contratados bajo la modalidad de eventual que fueron despedidos; exigiendo la recontratación de éstos así como la renuncia de Juan Díaz Pimentel, secretario de Salud de Oaxaca.

Sus peticiones no fueron atendidas, incluso la dependencia de salud estatal detalló que aunado a los despidos, revisarían otros 4 mil 500 contratos con el fin de prescindir de aquellos trabajadores cuyos salarios no cuenten con un respaldo federal.

El 24 de enero, el titular de la SSO, Juan Díaz Pimentel argumentó a través de un video, que dichas acciones se deben a los desvíos millonarios registrados en sexenios anteriores periodos en los que se contrataron a 18 mil trabajadores, de los cuales 2 mil 300 habrían ingresado al sector salud de manera ilegal.

“A consecuencia de esto, hoy en día tenemos una deuda de 6 mil millones de pesos y un déficit de mil 700 millones anuales. Esta nómina eventual se pagaba usando dinero de las obligaciones que tenían que entregarse al ISSSTE, dejando en la indefensión a los trabajadores de base e incumpliendo con los compromisos a la Secretaría de Hacienda”, aseguraba Díaz Pimentel.

De continuar así, el funcionario estimaba que la deuda aumentaría a 15 millones de pesos en un periodo de 5 años, por lo que el convenio laboral con estos trabajadores resultaba inviable.

Los adeudos con el ISSSTE alcanzan los mil 750 millones de pesos, y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otros 2 mil 450 millones de pesos. A estas deudas se añaden los pagos no realizados a terceros institucionales y no institucionales como cajas de ahorro privadas, Fonacot, entre otros; y es que los SSO hacen los respectivos descuentos a los trabajadores pero no realizan los pagos correspondientes a las entidades con las que el trabajador tiene compromisos.

En contraparte, integrantes del Sindicato de la SSO afirmaron que los 2 mil 300 trabajadores despedidos sí son necesarios, dado que se tratan principalmente de especialistas y enfermeras. Aseguran que aún con los trabajadores eventuales, el Sector Salud oaxaqueño mantenía un déficit de personal especializado.

Actualmente la SSO cuenta con 33 hospitales, uno de 180 camas, el Hospital General Aurelio Valdivieso; cuatro de 60 camas en Salina Cruz, Tuxtepec, Juchitán y Pochutla; nueve de 30 camas y 19 de doce camas; además del Hospital psiquiátrico y el Hospital de la Niñez Oaxaqueña.

A pesar de esto, el secretario de Salud aseguraba que había llegado a un acuerdo con el personal médico para cesar con las protestas. “Pagaremos los montos atrasados a los trabajadores formalizados y regularizados, pero no se mantendrán los contratos para los 2 mil 300 eventuales. Además los comisionados sin permiso de la dirigencia nacional y la Secretaría de Salud federal, tendrán que volver a sus puestos de trabajo”.

Ante la negativa continúan las protestas

Han pasado más de 15 días y la inconformidad se mantiene en el sector médico. Las protestas cumplen ya dos semanas luego de que el gobierno de Oaxaca se negara a respaldar la petición sobre la recontratación de los 2 mil 300 trabajadores.

El pasado martes los integrantes de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsa) se apoderaron de diversas oficinas gubernamentales, como el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Aproximadamente 90 integrantes de la subsección 07 encabezados por Aristeo Torres López, secretario de Organización del Hospital Doctor Aurelio Valdivieso, participaron en el bloqueo para exigir a las autoridades la revisión de su pliego petitorio, en donde continúan exigiendo el pago de quincena, su aguinaldo, equipamiento, y destitución inmediata del Juan Díaz Pimentel como titular de los SSO. Los manifestantes permanecieron en los lugares referidos hasta las 5 de la tarde.

Algunos de ellos denunciaron que el domingo cuando se encontraban en las inmediaciones del Monumento a Juárez fueron agredidos a balazos responsabilizando de esta acción al gobernador Alejandro Murat.

Sin embargo, no presentaron denuncia oficial ante la Fiscalía General del Estado.

Para este miércoles, las principales plazas comerciales de la ciudad de Oaxaca fueron bloqueadas por los trabajadores inconformes.

En esta ocasión, los integrantes de la Sección 35 exigen certeza laboral para todos los trabajadores luego del despido de 2 mil 300 empleados.

De acuerdo con reportes de Pochutla, Huajuapan y el Istmo de Tehuantepec, durante las movilizaciones se cerraron plazas comerciales, comercios y oficinas públicas.

Otros sindicatos como la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE); el Steuabjo; uno de los seis sindicatos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y el sindicato municipal de limpia 3 de marzo, se sumaron a las protestas.

Durante los últimos días los médicos inconformes también se han manifestado en redes sociales, compartiendo sus exigencias y fijando su postura.