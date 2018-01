Liberan al exrector de la Universidad de Morelos, Alejandro Vera; le dictan prisión domiciliaria

El exrector de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, fue liberado la noche de este martes, luego de que fuera detenido horas antes por presunto abuso de confianza cometido en agravio del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la universidad.

Vera Jiménez salió del Centro de Reinserción Social Morelos, ubicado en Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec. El juez le dictó arraigo domiciliario y ordenó no salir del estado mientras se lleva a cabo su proceso y entregar su pasaporte para evitar que salga del país.

“Me parece que esto es una manera muy autoritaria en que ha procedido el gobernador inventándome delitos”, dijo el exrector en entrevista con El Financiero TV.

La Policía de Investigación Criminal detuvo a Vera Jiménez en un restaurante ubicado en la Colonia Rancho Cortés, en Cuernavaca, “sin violencia de ningún tipo”, comunicó la dependencia en una tarjeta informativa.

“Llegaron arbitrariamente a decirme que tenían una orden de aprehensión por una denuncia de abuso de confianza y que tenía que irme con ellos. Traigo ocho amparos en mi bolsa y pedí que me dejaran revisar el documento que llevaban pero no me dejaron”, explicó el exrector.

Explicó que al detenerlo le informaron que lo llevaban ante a un juez de control pero fue ingresado en el penal de Atlacholoaya; ahí lo desnudaron y le negaron hacer una llamada telefónica para informar a su familia de la detención.

Luego lo colocaron en una celda en la que permaneció hasta que fue llevado a la audiencia ante el juez.

“Reaccionamos con muchísima sorpresa. Alejandro trae consigo varios amparos, pero esta es una nueva orden de aprehensión”, relató un acompañante de Vera, quien también detalló en un mensaje a medios que en ese restaurante estaba comiendo Gustavo Orozco, excolaborador de la universidad, a quien asoció con la detención del exrector.

Alejandro Vera tiene por lo menos dos denuncias en contra, una de ellas por supuestamente haber comprometido las partidas presupuestales para saldar 450 millones de pesos de un crédito sin el consentimiento del Congreso local.

La otra acusación surgió en octubre pasado, cuando el Sindicato de la UAEM lo denunció por peculado, administración fraudulenta, abuso de confianza y corrupción, por la retención de cuotas sindicales.

El poeta Javier Sicilia acusó que se trata de una persecución política, y que la detención viola los derechos humanos de Vera. “Es un preso político”, dijo el activista, responsabilizando al gobernador, Graco Ramírez.

Alejandr Vera dijo a El Financiero TV que tiene miedo a que él o su familia sufran algún atentado, luego de las llamadas y amenazas que han recibido.

La Universidad de Morelos está señalada dentro de la investigación La Estafa Maestra, en la que Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción revelaron que 11 dependencias del gobierno desviaron 7 mil 670 millones de pesos a través de ocho universidades públicas que sirvieron de intermediarias para contratar a 186 empresas, de las cuales 126 son irregulares.



Entre las dependencias involucradas está la Sedesol, que entregó 697 millones de pesos a la UAEM para cumplir con la distribución de despensas, artículos para promotores de la Cruzada y la organización de un concierto, entre otros. Aunque no hizo ningún servicio, la Universidad se quedó con una “comisión” de 61 millones 120 mil pesos sólo por contratar a empresas… que resultaron fantasma.

El exrector se ha deslindado del casi argumentado que la universidad fue utilizada para cometer estos desvíos, e incluso ha acusado una “persecución política” del gobernador Graco Ramírez a raíz de las denuncias de víctimas por las fosas clandestinas halladas en Jojutla y Tetelcingo, en Morelos.

Con información de El Financiero TV.