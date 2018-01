Tres mujeres desafían la lógica y el machismo de su país a través del bobsleigh, un deporte de invierno

Violencia, esclavitud y ausencia de derechos elementales son algunas de las situaciones que deben enfrentar las mujeres en Nigeria, donde también tienen que sortear el riesgo de muerte por enfermedad o por el terrorismo de Boko Haram.

Con esa ideología machista, es complicado para las mujeres destacar en cualquier sector; sin embargo, tres de ellas han captado la atención del mundo porque han destacado en un deporte que desafía la lógica de un país que tiene como temperatura promedio 35 grados centígrados.

Seun Adigun, Ngozi Onwumere y Akuoma Omeoga integran el equipo de bobsleigh de Nigeria, que ganó su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, Corea del Sur, a realizarse el próximo febrero.

Aunque contaron con la ventaja de tener su preparación en Estados Unidos, las tres hijas de inmigrantes nigerianos no olvidaron sus raíces, por lo que decidieron participar por la nación de sus padres, y será la primera vez de Nigeria en un evento olímpico de invierno.

Su hazaña ha provocado que en Nigeria sepan de su existencia, así como del bobsleigh, deporte prácticamente desconocido en el continente africano, pero el camino no ha sido sencillo, ya que las tres han sido atletas de otras disciplinas y recién han empezado a involucrarse más con el deporte invernal.

“Nos estrellamos. Pero lo bueno de nuestro accidente es que nos estrellamos con tanto ímpetu que pasamos la línea de meta, por lo que contó. Hubo tantas cosas que pasaron por mi mente ese día, porque estaba extremadamente asustada”, reconoció Onwumere en entrevista con Texas Monthly, respecto a la primera ocasión que compitieron sobre la nieve.

Para poder entrenar y competir, el equipo femenil tuvo que conseguir 130 mil euros (2.7 millones de pesos) y su ímpetu y ganas de sobresalir les permitieron que empresas de tarjetas de crédito, de ropa deportiva y fundaciones les brindaran los recursos para conseguir su objetivo.

