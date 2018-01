Una comedia, un clásico infantil y un crimen nominado al Óscar llegan a los cines

El fin de semana les tiene un par de días llenos de cine. El menú inicia con una comedia mexicana (Lo más sencillo es complicarlo todo), un thiller (Apuesta maestra), una reflexión sobre el crimen con varias nominaciones al Oscar (Tres anuncios por un crimen), mucha acción (El último disparo), el regreso de un clásico (El pájaro loco) y una pizca de terror (La bóveda).

Además, si se mueren por ver la nueva película de Amat Escalante, La región salvaje, este anuncio es para ustedes. Tenemos 10 pases dobles para la premiere del próximo martes y es muy sencillo ganar. En el siguiente link pueden revisar las instrucciones.

Lo más sencillo es complicarlo todo (2018)

Dirección: Rene Bueno

Protagonizan: Danna Paola, Marjorie de Sousa, Alosian Vivancos, Daniela Wong

Sinopsis: Desde que tiene uso de razón, Renata ha estado enamorada del mejor amigo de su medio hermano, Juan Pablo (que es 13 años mayor que ella). Ahora que tiene “la edad perfecta” para tener una relación con él (que no tiene idea de esto). Juan Pablo conoce a Susana y decide que es la mujer de su vida. Para la mala suerte de Renata, Susana es la mujer muy bella, por lo que tendrá que elaborar un plan para separarlos que llevará a un final sorprendente para ella.

La reseña: “Bueno retoma una gastada premisa ejecutada con la similitud de los malos recursos empleados por la mayor parte de los productos de la televisión mexicana: personajes planos, locaciones dignas de risible propaganda turística, ideas inconclusas, ausencia de chispa en su comedia, el mal ejecutado rompimiento de la cuarta pared, escenarios sacados de la dimensión de La Rosa de Guadalupe, actuaciones acartonadas y clichés cansinos de los estereotipos sociales.” Seguir leyendo…

Apuesta maestra (Molly’s Game, 2017)

Dirección: Aaron Sorkin

Protagonizan: Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera

Sinopsis: Se centra en la vida de Molly Bloom, una esquiadora de talla mundial que llegó a ser millonaria antes de los 21. Tras perderse los Juego Olímpicos, Molly se fue a vivir a Los Ángeles donde incluso trabajó de camarera. Gracias a sus dotes empresariales, la joven acabó ganando millones de dólares con el mundo del póker antes de que el FBI la investigara.

La reseña: “En pocas palabras, Sorkin no podría haber elegido una historia más gringa para arrancar su carrera de realizador y él hace poco por salirse de ese molde. La suya es una historia de redención que no ofrece una mirada nueva sobre el tema de la ambición o la manera en que Estados Unidos construye a sus figuras mediáticas, como si lo lograba en el libreto de La red social (The Social Network, 2010), por ejemplo.” Seguir leyendo…

Tres anuncios por un crimen (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, 2017)

Dirección: Martin McDonagh

Protagonizan: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Peter Dinklage

Sinopsis: Mildred Hayes, una mujer de 50 años cuya hija ha sido asesinada, decide iniciar por su cuenta una guerra contra la policía de su pueblo al creer que están más interesados en torturar a los afroamericanos que en hacer justicia.

El último disparo (First Kill, 2017)

Dirección: Steven Miller

Protagonizan: Bruce Willis, Hayden Christensen, Ty Shelton, Charlotte Kirk

Sinopsis: Un corredor de Wall Street se ve forzado a evadir a un jefe de la policía durante la investigación del robo a un banco mientras intenta recuperar el dinero robado de ese caso a cambio de la vida de su hijo.

El pájaro loco (Woody Woodpecker, 2018)

Dirección: Alex Zamm

Protagonizan: Thaila Ayala, Timothy Omundson, Graham Verchere, Jordana Largy

Sinopsis: Lance Walters es un abogado divorciado que decide irse a vivir con su hijo y su nueva novia a una casa de ensueño en un bosque situado en las montañas. Sin embargo, allí descubrirá que para construir su hogar deberá cortar un árbol en el que vive un pájaro carpintero, contra el que empezará una guerra para decidir quién se quedará con el lugar.

La bóveda (The Vault, 2017)

Dirección: Dan BushI

Protagonizan: James Franco, Taryn Manning, Francesca Eastwood, Scott Haze

Sinopsis: Dos hermanas Leah y Vee deben robar un banco para salvar la vida de su hermano. El robo comienza bien, pero el caos se produce cuando el Gerente del Banco Ed Mass las envía a la bóveda del sótano para obtener lo que ellas quieren y sin saber que algo verdaderamente malvado habita ahí.