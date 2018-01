La senadora Gabriela Cuevas renuncia al PAN; apoyará a López Obrador

Gabriela Cuevas informó este domingo que deja al Partido Acción Nacional (PAN) para ser “senadora independiente”, y que apoyará al movimiento de Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena a la presidencia.

“Llegó la hora, debo tomar una decisión muy difícil. He sido panista desde que tenía 15 años.he conocido a personas maravillosas, he participado en la vida interna del partido”, dijo Cuevas en conferencia de prensa.

“De la misma forma en que en el año 2000 fui parte del movimiento que logró la alternancia en la presidencia de la República, en 2018 he decidido, con la misma convicción democrática, unirme al movimiento plural que ha convocado el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Mi propósito es persistir en la lucha por una democracia más justa”, agregó.

El Partido Acción Nacional (PAN) indicó que respeta la decisión de la senadora, aunque acusó que detrás de su renuncia está el hecho de que no se le garantizó una diputación federal plurinominal que presuntamente exigía.

“Es importante hacer del conocimiento de la militancia y de la ciudadanía que detrás de esta determinación está el hecho de que no se le garantizó a la Senadora una diputación federal plurinominal que exigía al Partido, al no ser aún los tiempos de definición para ello”, apuntó el PAN, en un comunicado.

“Como es del conocimiento de la militancia, en el PAN hay órganos y plazos establecidos para estas decisiones y será en ese marco que se definan las distintas candidaturas plurinominales”, agregó.

Javier Lozano, quien renunció al PAN el 9 de enero pasado, culpó al precandidato presidencial panista, Ricardo Anaya, por la salida de Cuevas del blanquiazul.

“Una muy sensible baja. ¡Cuánto lo lamento! Además se trata de la Presidenta de la Unión Interparlamentaria. La mezquindad, traición y abuso del #JovenDictador @RicardoAnayaC cobra una nueva víctima”, publicó Lozano en Twitter.

El 16 de enero pasado, el precandidato de Morena, López Obrador, hizo un llamado a los militantes panistas para que respaldaran su movimiento.

“Yo los llamo, hay mucha gente buena, decente, en el PAN, a que nos unamos, se vengan con nosotros”, expresó en un video.

El político tabasqueño dijo que los panistas ya no tienen razones para seguir en Acción Nacional, porque a su parecer ese partido ya perdió el rumbo, “ya no tiene ideales, no hay doctrina”.

Como panista, además de senadora, Cuevas fue diputada local y federal, y jefa delegacional de Miguel Hidalgo (2006-2009).

“La única forma de hacer realidad el cambio democrático es participar. Hoy, después de 18 años de gobiernos de alternancia, lo tengo claro: no fue suficiente. No logramos cumplir con los anhelos de inclusión, pluralismo y desarrollo. Tenemos una deuda con millones de familias que no pueden esperar más”, dijo Cuevas este domingo.

“Debemos acelerar las transformaciones y construir una verdadera transición. El reto hoy es pasar de la alternancia partidista a una verdadera transición democrática”, agregó.