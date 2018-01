Joven con discapacidad visual denuncia discriminación de restaurante por negar entrada a perro guía

Gerardo Bermúdez, un joven con discapacidad visual, denunció en un video al restaurante El Bajío, por negarle la entrada a su perro guía, Lancelot.

“Les enseñé los documentos, incluso del perro, que me catalogan como binomio, les expliqué la ley de inclusión pero no les importó y me condicionaron a estar en un balcón, en una esquina”, relató en un video publicado en Facebook, tras la experiencia en la sucursal del centro comercial Acoxpa, al sur de la Ciudad de México.

Gerado explicó que la opción que le propuso el es discriminatoria y que lo hizo sentir denigrado y “excluido totalmente”, por lo que hizo un llamado a no consumir a la cadena, hasta que adopten medidas incluyentes con las personas con discapacidad.



La institución Perros Guía, dedicada al entrenamiento de perros guía y rehabilitación para personas ciegas, aseguró que ya se hizo una queja oficial antes el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), quien ya revisa el caso.

En tanto, el restaurante respondió en su cuenta de Twitter que se puso en contacto con Bermúdez para ofrecerle una disculpa y que habría tomado “acciones correctivas” para que una situación así no vuelva a ocurrir.