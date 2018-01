Sigue la tensión en Los Altos de Chiapas, ahora detienen a integrante de Las Abejas

José Vázquez Entzin sabía que cualquier día podían detenerlo, incluso esperaba cosas peores. Es integrante de Las Abejas de Acteal –organización que sufrió la masacre de 45 personas en 1997 a manos de paramilitares– y vive en Los Chorros, una de las cunas del paramilitarismo en Los Altos de Chiapas.

El pasado sábado por la tarde, Vázquez Entzin fue detenido por habitantes de su comunidad quienes lo acusaron de utilizar un camino para llevar arena a su casa, un derecho que le había sido retirado por negarse a participar en programas asistenciales gubernamentales, según informaron Las Abejas en un comunicado.

Un día después de su detención, el Consejo Indígena de Gobierno (CIG) del Consejo Nacional Indígena (CNI) emitió un comunicado exigiendo la liberación de Vázquez Entzin y denunciado la detención de ocho personas más el domingo por la tarde en la comunidad de Los Chorros, “por solidarizarse” con su compañero.

Vázquez Entzin además es integrante del Consejo Nacional Indígena, que actualmente impulsa la campaña presidencial de María de Jesús Patricio.

En una entrevista realizada desde su casa a finales del año pasado, José explicó a Animal Político que las 12 familias integrantes de Las Abejas que viven en Los Chorros, vivían bajo presión. Incluso señaló que el paramilitarismo está vigente con la participación de personas que ejecutaron la masacre de 1997.

Las Abejas aseguran que los programas del gobierno son parte de una estrategia que desbarata el tejido social en las comunidades indígenas y que se aplica desde el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

José ha rechazado apoyos de salud, vivienda y servicios básicos justamente por ese principio que tienen Las Abejas: no recibir “proyectos de burla a nuestra dignidad porque son parte de la estrategia de contrainsurgencia”.

Los problemas más graves para José y su familia comenzaron en noviembre de 2015 cuando se opusieron a la instalación de un drenaje. Las represalias que tomó “la gente” (así llama él a los paramilitares) llegaron pronto.

“La gente llegó a nuestra casa, tiraron piedra a mi casa, hasta gritaron ‘sal José, si eres hombre’”, contó Vázquez Entzin desde su casa donde trabajaba con su telar fabricando textiles.

Las familias de Las Abejas en Los Chorros han optado por procurarse sus propios servicios. José, por ejemplo, tiene su propio sistema de recolección de agua que ha sido blanco de actos vandálicos.

“Este pensamiento y resistencia de nuestros compañeros les ha costado mucho”, señalaron Las Abejas en su comunicado.

Para Jorge Santiago, quien integró la Comisión Nacional de Intermediación durante el conflicto armado de Chiapas, la postura de Las Abejas en Los Chorros y demás comunidades es un hecho delicado.

“En el momento en que dicen no te necesitamos, hemos pensado que podemos vivir sin patrón, eso es una amenaza grave para el Estado. No quieren que avance nada de la autonomía, que en ningún momento una persona pueda decir: puedo vivir sin agua pero sin agua del sistema”, consideró el activista en entrevista.

En Las Abejas ya estaban preocupadas por José Vázquez Entzin porque en noviembre de 2017 habló con una persona que es base de apoyo del EZLN y, según su testimonio, le contó que su vida está en riesgo.

“Salí al campo a traer mi leña y encontré a una persona de base de apoyo zapatista, me dijo que habló con una persona de mi barrio y dijo que como nosotros como Abejas no aceptamos programas de gobierno, me quieren desplazar o me van a matar”.

De acuerdo con José, actualmente detenido por quienes él llama “la gente”, el zapatista también le dijo: “Seguramente te van a matar porque te están vigilando en el camino. Cuídate porque te van a matar”.

La violencia paramilitar en Los Altos de Chiapas se volvió a manifestar en meses pasados con un añejo conflicto territorial entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, en el cual entraron en escena grupos armados que causaron el desplazamiento forzado de más de 5 mil personas, según la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

El Consejo Indígena informó que entre los ocho detenidos del domingo hay tres que son promotores de salud de Las Abejas que habían ido a revisar a José Vázquez, además están los sobrevivientes de la masacre de 1997, Mario Ermilo Pérez Santiz y Martín Gómez Pérez.

Numerosos actores sociales han advertido que las armas siguen siendo usadas por paramilitares ligados a partidos políticos y que la violencia en la región es siempre latente.

En 2017, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas emitió dos comunicados pidiendo dos “acciones urgentes” por conflictos en Los Chorros, que podrían acabar en violencia.

Por eso Las Abejas y las bases de apoyo zapatistas, según José, están en alerta permanente y realizan reuniones para coordinarse, cuidarse y de ser necesario, desplazarse, como suele ocurrir en esa región de México.

“Como Concejo Indígena de Gobierno aclaramos que esta situación no nació hoy ni ayer. Este es un paso más en la estrategia del sistema capitalista para debilitar el camino organizativo de los pueblos originarios”, dice el comunicado.

Tras la detención de Vázquez, Las Abejas fueron emplazadas a enviar una comitiva a Los Chorros para negociar su liberación con el pago de una multa.

El Consejo Nacional Indígena enfatizó que Las Abejas –que apenas el pasado 22 de diciembre conmemoraron 20 años de la Masacre de Acteal– necesitan la atención nacional e internacional para protegerlas de la violencia armada que se vive en Los Altos de Chiapas.

José fue detenido en un contexto de violencia creciente en Los Altos de Chiapas. Dos días antes, organizaciones de la sociedad civil exigieron protección para más de 3 mil personas desplazadas de diferentes comunidades del municipio de Chalchihuitán, quienes retornaron a sus casas el pasado 2 de enero “a pesar de no existir condiciones ni medidas que garanticen su seguridad”.

A través de un comunicado, las OSC demandaron que se proteja la vida e integridad personal de los retornados, y que las autoridades desarticulen y desarmen a los grupos armados que actúan en la región, a quienes responsabilizaron de la violencia.

“Nos reportan que bajo una persistente presión de funcionarios del gobierno -sobre todo de protección civil-, y ante el hecho de ver perder sus cosechas, animales, posesiones y viviendas, sin que los gobiernos federal y estatal cumplieran el desarme y desarticulación de los grupos armados, desde alguna instancia se tomó la decisión de retornar a sus comunidades de origen, sin condiciones ni medidas de seguridad. Del total de personas desplazadas, otras 1165 personas no retornaron por el temor constatado, causado por las acciones armadas que continua haciendo el grupo armado de corte paramilitar”, indicaron las OSC.