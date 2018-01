López Obrador critica a medios por no decir la verdad, pero usa un video falso contra Meade

En medio de la batalla electoral del 2018, las noticias falsas o “fake news”son utilizadas como armas de ataque político.

El precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, acusó el domingo pasado que los medios de comunicación “cuidan” a su rival, el priista José Antonio Meade, y no destacan sus errores.

Puso como ejemplo un video que ha circulado en redes sociales, donde Meade supuestamente tiene un desliz verbal en un mitin y dice: “tenemos que estar claros, de que la calle es para el delincuente, y la cárcel es para el ciudadano”.

Pero el video al que se refirió López Obrador está editado. Incluso la persona que hizo la edición reconoció que hizo un cambio en el audio, y no entendía cómo es que el material hubiera sido tomado en serio.

En la versión original, se escucha decir al precandidato priista: “Tenemos que estar claros, de que la calle es para el ciudadano, y la cárcel es para el delincuente”.

Aquí la versión editada:

“La calle es para el delincuente y la Carcel para el ciudadano”: un desliz #Meadero. pic.twitter.com/1KskmUgW01 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) January 7, 2018

Aquí la versión con el audio original:

Estimada @sabinaberman, el video de @JoseAMeadeK que compartiste (seguramente por error) está editado y tiene información falsa. Te comparto el fragmento del video original: pic.twitter.com/aIf8TFWAIz — Aurelio Nuño (@aurelionuno) January 8, 2018

En Twitter, el coordinador de la campaña de Meade, Aurelio Nuño, le dijo a la escritora Sabina Berman que había replicado el video en el que fue manipulado el audio.

“Estimada @sabinaberman el video de @JoseAMeadeK que compartiste (seguramente por error) está editado y tiene información falsa. Te comparto el fragmento del video original”, le escribió el exsecretario de Educación.

La autora le agradeció la precisión y dijo que este caso invita a reflexionar sobre cómo dar seguimiento a la información que circula en redes como Twitter, en época electoral.

La semana pasada, de acuerdo con un reporte del diario Reforma, el partido Morena exigió al INE cerrar una página de internet (morena.mx), porque en ella, acusaron, se difunden calumnias, tanto en contra de López Obrador, como de sus colaboradores.

La página oficial del partido, precisó Morena, es morena.si.

En Twitter, académicos como Denise Dresser y Sergio Agüayo, acusaron que en esa red habían comenzado a difundirse carteles con su imagen, en los que supuestamente expresan su rechazo hacia López Obrador.

“No hice ni autoricé esta imagen que está circulando en las redes sociales. No me he pronunciado a favor o en contra de un candidato”, expresó Dresser desde su cuenta oficial.

En Estados Unidos, el equipo de Donald Trump fue criticado por utilizar datos falsos en sus discursos, con tal de atacar a sus rivales o exacerbar sus supuestos logros.

Cuando Sean Spicer era secretario de prensa de la Casa Blanca, mintió al decir que la toma de posesión de Trump en Washington había sido la que tuvo mayor asistencia en la historia.

La consejera de Donald Trump, Kellyanne Conway, dijo al respecto que Spicer había dado “datos alternativos” sobre la realidad.

En 2016, el diccionario Oxford incluso eligió “posverdad” como palabra del año, en referencia a circunstancias en que los hechos objetivos o reales tienen menos peso que las emociones o las creencias personales, al momento de formarse una opinión.

López Obrador insistió en su crítica a los medios.

“Yo doy a conocer un plan para que haya paz, para conseguir la paz y me critican, estoy ahí bombardeado y a Meade no le dan espacio para que dé a conocer su idea extraordinaria, profunda de que todos los ciudadanos vayan a la cárcel y los delincuentes vayan a la calle, entonces está muy interesante esa idea, eso seguramente lo aprendió en un seminario del ITAM”, dijo en Veracruz.

“Es un reclamo fraterno a los medios de información, respetuoso, cariñoso”.