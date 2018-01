Hijos de madres solteras tienen más potencial de hacerse delincuentes, dice diputado del PRI

Benjamín Medrano Quezada, diputado federal del PRI, por Zacatecas, dijo en una entrevista que los hijos de madres solteras se vuelven delincuentes porque no tienen a su madre en casa y eso les genera resentimiento contra la sociedad.

“Hay quienes potencialmente se hacen delincuentes porque vienen de una madre soltera que tiene que trabajar todo el día y que están todo el día solos y salen de su casa a reclamarle a la sociedad por qué están solos, porque ellos no tienen lo que muchos tienen y lo hacen como venganza a la sociedad y rompen un cristal y al ratito ya roban porque quieren tener un celular. Tendríamos que analizarlo, no solamente imponer una sanción mayor a los menores, porque si no tendríamos la cárcel llena de menores”, dijo el legislador a la televisora local Meganoticias.

Las declaraciones las dio el diputado zacatecano ante la discusión de aumentar las penas a los menores infractores, por lo cual el legislador expresó que el tema es complejo, ya que debe promoverse también que los jóvenes tengan acceso a trabajo, salud y educación.

Sin embargo, las polémicas palabras de Medrano Quezada no son la primera ocasión que generan debate y reacciones en su contra, ya que en septiembre del año pasado dijo que hay diputados de izquierda que son indígenas y que no saben leer, escribir ni conocen sus derechos, ante lo cual la representación de los pueblos originarios no es adecuada porque “no saben nada”.

Esa declaración la emitió luego de defender a la actriz Carmen Salinas, quien es su compañera de bancada en San Lázaro de quien, dijo “al menos sabe escribir”, según reportó el programa local de televisión Al Tiempo.

Benjamín Medrano Quezada fue presidente municipal de Zacatecas y comenzó a tomar notoriedad en el ambiente político cuando se reconoció abiertamente homosexual. En su campaña para legislador prometió que se asumiría como la voz defensora de la comunidad LGBT en la Cámara de Diputados y ya ha manifestado su intención de competir en 2018 por un lugar en el Senado.

Benjamín Medrano ha sido cantante y artista, desde donde dio el brinco a la política y más allá de sus declaraciones polémicas, ha sido señalado por haber obtenido diferentes inmuebles de varios millones de pesos desde que comenzó como alcalde de Fresnillo, uno de los municipios más pobres de México.

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi, en México hay 48.7 millones de mujeres de 12 años y más, de las cuales 67.3% ha tenido al menos un hijo. De ellas, 27.8% ejerce su maternidad sin pareja, 21.3% estuvo unida en algún momento y 6.5% se considera madre soltera.