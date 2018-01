Menor desaparece tras ser detenido por policías de la CDMX; padres dicen que sólo tomaba fotos

La tarde del pasado 23 de enero Marco Antonio Sánchez Flores de 17 años tomaba una fotografía a un mural en las inmediaciones del Metrobús Rosario cuando fue detenido por tres policías capitalinos, que lo golpearon y se lo llevaron en una patrulla, narró su amigo Roberto, único testigo de lo ocurrido.

Desde entonces, la familia del joven lo ha buscado sin resultados.

En entrevista para Animal Político, el padre de Marco, Antonio Sánchez Chávez cuenta que de acuerdo con la versión de Roberto, su hijo fue detenido tras ser acusado de asaltar a otro joven a quien en realidad sólo le había tomado una foto.

“Mi hijo iba caminando con Roberto, cuando se detuvo frente a un grafiti que le gustó y pidió a un joven que pasaba por ahí que se detuviera para tomarle una foto a lado del grafiti. El joven accedió y al momento de tomar la fotografía tres policías se acercaron y acusaron a Marco de estar asaltando al muchacho de la fotogfrafía”, relata Antonio.

A pesar de que la persona que posaba para la foto negó haber sido asaltada, los policías insistieron con la acusación por lo que Marco Antonio decidió correr. Según la versión de su amigo Roberto, los policías lo alcanzaron dentro de la estación del Metrobús Rosario y lo golpearon con sus cascos a pesar de que el menor se dejó caer y no opuso resistencia alguna.

Después de esto, los oficiales esposaron a Marco, lo subieron a una patrulla y se lo llevaron. Roberto no pudo hacer nada más que tomar una foto del momento de la agresión y preguntar a donde lo llevarían. Los elementos respondieron que sería trasladado al Ministerio Público 40 ubicado en Azcapotzalco.

Horas más tarde, los padres de Marco fueron avisados y acudieron a esa agencia, pero personal del lugar les informó que el menor no había sido trasladado ahí, incluso les dijeron que la patrulla se había comunicado para decir que lo habían dejado ir. También les negaron el derecho de levantar una denuncia bajo el argumento de que aún no habían pasado 48 horas de su desaparición, además de que no había forma de comprobar la versión de su amigo respecto a la detención.

A pesar de la insistencia de sus padres, no pudieron levantar la denuncia, por lo que se comunicaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e interpusieron una queja de los hechos.

“Fue la CNDH quien mandó a un visitador a mi casa y él me acompañó al CAPEA (Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes) para que levantáramos el acta de mi hijo, también me ayudó para que revisamos las cámaras que rodean a la estación del Metrobús pero al llegar nos dijeron que no servían”, relata la madre de Marco, Edith Flores.

Asegura que el único apoyo que ha recibido es de la CNDH pues las autoridades capitalinas siguen negando la información sobre los policías que se llevaron a su hijo. También acudirán a la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, donde fueron citados e intentarán levantar una denuncia por los hechos.

De los tres policías que detuvieron a Marco nada se sabe. Según Edith, el visitador de la CNDH “ya obtuvo el número de placa de uno de los oficiales” aunque no sabe cómo fue que lo consiguió.

Existe una oficial más que podría fungir como testigo, se trata de la policía que resguarda la estación del Metrobús. Sin embargo al visitarla y revisar su bitácora se dieron cuenta que los hechos fueron escritos de manera muy escueta, sólo registró que hubo un incidente, sin dar más detalles.

Hasta ahora los padres sólo cuentan con la ficha de CAPEA para localizar a Marco además de la versión de Roberto. Aseguran que su hijo no cometía ningún delito y exigen la reacción pronta de las autoridades para atender el caso.