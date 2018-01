Así se convierte a las matemáticas en música de Star Wars

La “Marcha Imperial” de Darth Vader y la música del grupo alienígena de la cantina de Mos Eisley, dos icónicos temas de la saga original de Star Wars, pueden ser interpretados con matemáticas, lápiz y papel.

Dani Ochoa, “smallgoblin” en Reddit, compartió dos videos con lo que parecen ser ecuaciones matemáticas aleatorias. Sin embargo, al habilitar el volumen y escuchar el sonido del lápiz sobre el papel, se escucha la música de la cantina de la película original de 1977 “Star Wars: Una nueva Esperanza”.

La fórmula tiene además un sentido: es la ecuación que produce el número de la velocidad de la luz, según verificaron usuarios de Reddit citados por el medio estadounidense Mashable.

Ochoa le dijo a CNET que siempre ha disfrutado de las matemáticas y que tardó unos 20 minutos en descifrar el ritmo de la canción, pero una hora para ordenarla en una ecuación más matemáticamente legible.

It started with x+4… and I couldn’t unhear it.

I was supposed to do my math homework but instead I figured out what the Cantina Theme would sound like if your instrument was a pencil. (Volume all the way up) pic.twitter.com/c86RhZiDHP

— dani (@d4niphantom) 11 de enero de 2018