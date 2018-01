Padre e hijo son detenidos por robo de auto, en audiencia, autoridades les cambian delito a extorsión

Jesús Contreras Tejeda de 49 años y Jonathan Contreras Rodarte de 18 años, padre e hijo, fueron detenidos el pasado 18 de diciembre en el municipio mexiquense de Tenango del Aire. Los policías ministeriales argumentaron que la camioneta en la que viajaban era robada. Sin embargo, ambos se encuentran presos en el Reclusorio Chalco-Mixquic por otra acusación: extorsión telefónica.

En entrevista para Animal Político, Anaid Contreras Rodarte detalla que el proceso seguido por las autoridades contra su padre y hermano ha estado lleno de irregularidades. “Ellos trabajaban en Tenango como obreros pero transitaban por la libre cuando fueron interceptados por una Ram, de ella bajaron 5 ministeriales y a punta de pistola los bajaron, les quitaron sus celulares y se llevaron mi camioneta diciendo que era robada”.

Jesús y Jonathan fueron llevados en primera instancia a un estacionamiento abandonado en el municipio de Chalco y después de un rato, al Ministerio Público del mismo lugar. Ahí permanecieron detenidos sin dar aviso a sus familiares.

Al ver que no regresaron del trabajo, Anaid y su familia comenzaron la búsqueda, primero por redes y luego acudieron, el 20 de diciembre, a Tenango del Aire para tratar de localizarlos. Llegaron al Ministerio Público de Chalco -que es el más cercano al sitio de la detención- y el personal les informó que Jesús y Jonathan estaban detenidos pero sin especificarles los cargos hasta que llevaran a un abogado.

“Contratamos al primero que encontramos y así pudimos platicar con ellos y así fue como nos contaron la forma en la que los había detenido”. A pesar de que Anaid aseguró que la camioneta es de ella y que tiene los papeles en regla, las autoridades no les ofrecieron solución alguna y un día después, el 21 de diciembre, padre e hijo fueron trasladados al Centro Preventivo y de Readaptación Social Chalco-Mixquic.

“Jamás nos dijeron porque se los llevaban o de qué los acusaban para encarcelarlos, nos dijeron que si queríamos informes regresáramos un día después al MP. Así lo hicimos y nos encontramos con la sorpresa de que ya se habían ido de vacaciones y regresarían hasta el 8 de enero”, cuenta Anaid.

El 26 de diciembre, la familia, que habita en Zacapoatla, Sierra de Puebla, fue citada a la primera audiencia en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Chalco-Mixquic, en la que les indicaron los cargos por los que Jesús y Jonathan habían sido trasladados. “Desde que los detuvieron hasta el día de la audiencia las autoridades siempre nos negaron la información sobre el caso, tanto a nosotros como al abogado, por lo que ese día llegamos sin pruebas para defender a mi papá, ya que ni siquiera sabíamos de que los acusaban”.

El juez les informó que ambos estaban señalados como responsables de extorsión por Ernesto Valenzuela López, operador de transporte público, quien se inscribe en el documento como el denunciante.

De acuerdo a la denuncia, el afectado recibió desde el 11 de diciembre una serie de llamadas y mensajes a su teléfono celular, que presuntamente provenían del grupo delictivo la Familia Michoacana, para exigirle miles de pesos a cambio de no hacerle daño a su familia.

En el documento se señala a Jesús y Jonathan como los autores de la extorsión. Según el relato, el 18 de diciembre ambos se habrían encontrado personalmente con el denunciante para que éste les entregara 15 mil pesos. Cantidad que, según los policías ministeriales encontraron a Jonathan. Hecho que padre e hijo niegan.

Sobre el reporte de robo de la camioneta que en un inicio era el motivo de la detención, no se habló más. Además de que los números telefónicos de los cuales el afectado recibía los mensajes de extorsión, no coinciden con los números de Jesús y Jonatahan, cuyos teléfonos celulares fueron decomisados.

Al no contar con pruebas que los eximiera del delito, los dos fueron vinculados a proceso y dieron a la familia hasta el día 22 de febrero para preparar una defensa o de lo contrario serán procesados por el delito que se les imputa y podrían pasar hasta 70 años en prisión.

“Ellos son inocentes, nosotros somos gente de campo, mi papá cosecha maíz en Zacapoatla pero por necesidad los dos se fueron de obreros a Tenango. Ahora resulta que los acusan de extorsión cuando en un principio les habían dicho que los detenían porque la camioneta tenía un reporte de robo”.

Anaid acusa que en reiteradas ocasiones las autoridades de Chalco les han pedido dinero a cambio de facilitarles el expediente de sus familiares. “Nos han pedido hasta 30 mil pesos en el Ministerio Público para acceder al expediente del caso, por cada audiencia al abogado tendremos que pagarle hasta 25 mil pesos y nosotros no tenemos dinero, mi única posesión es la camioneta pero ni esa me quieren regresar a pesar de que ya presenté los papeles, incluida la factura original para demostrar que no es robada”.

Añade que han pedido ayuda a diversas instancias, incluso el 8 de enero acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, sede Chalco, donde levantaron una queja, la cual se encuentra bajo proceso. Pero desde aquel día no han recibido alguna llamada de la instancia defensora.

Actualmente Jesús y Jonathan se encuentran vinculados a proceso, encarcelados en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Chalco-Mixquic, a la espera de posiblemente ser sentenciados por un delito que aseguran no cometieron. “El único testimonio que tenemos a su favor es el de nosotros, no conocemos a nadie más pues somos de provincia, pero dice el abogado que nuestra palabra no cuenta porque somos sus familiares. Solo pedimos que se no se vaya a cometer esta injusticia, porque de ser así mi hermano pasaría toda su vida en la cárcel cuando los dos son inocentes”.