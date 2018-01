López Obrador llama a panistas a dejar su partido para apoyar a Morena

El precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los militantes panistas a que dejen el Partido Acción Nacional (PAN) y opten por respaldar su movimiento.

, mencionó López Obrador en un video publicado este martes en sus redes sociales.

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México dijo que los panistas ya no tienen razones para seguir en Acción Nacional, porque a su parecer ese partido ya perdió el rumbo, “ya no tiene ideales, no hay doctrina”, y no es lo que pensaron sus fundadores, como Manuel Gómez Morín.

Según López Obrador, el PAN perdió el rumbo cuando Carlos Salinas de Gortari “compró a los dirigentes panistas”, y ahora el partido está en un “proceso de degradación progresiva”.

Respecto a Ricardo Anaya, López Obrador dijo que el precandidato presidencial panista no es una persona congruente o con ideales. “No es una gente confiable”, mencionó.

El llamado a los panistas, dijo el aspirante de Morena, es para cumplir con dos propósitos: acabar con la corrupción, y detener el proceso de desigualdad.

“Hay una monstruosa desigualdad, es lo que produce la inseguridad y la violencia”, expresó.