Peña pide evitar el enojo y López Obrador le responde recomendándole una medicina

Esta semana el presidente Enrique Peña Nieto ha hecho referencia un par de veces, indirectamente, a los dicho del precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, sobre la amnistía a criminales o echar atrás las reformas estructurales.

Peña Nieto dijo este martes que el “enojo extendido de algunos” no puede “nublar nuestra vista a los avances y desarrollo que estamos teniendo”.

Durante el anuncio de inversión de Volaris, el mandatario agregó que “debemos mantenernos en un rumbo de crecimiento y de desarrollo hacia adelante”.

“No vaya a ser que por decisiones que los mexicanos tomemos, se nuble tal nuestra vista ante el enojo, que pasemos del enojo a la angustia y a la preocupación”, añadió.

Este miércoles, Andrés Manuel López Obrador respondió con una broma a lo dicho por Peña.

“Ahora que al presidente Peña le ha dado por las indirectas, le he mandado a decir que se serene que no se altere y que no se caliente, que no le haga caso a las encuestas”, dijo el tabasqueño en un video publicado en su cuenta de Twitter, en relación a los dichos del presidente.

“(…) si se le sube la presion esta medicina es buena, ademas ayuda a curar el mal de ojo y otras molestias”, dijo mientras muestra una caja de Amlodipino, utilizada para tratar la hipertensión y los ataques cardíacos; y con la que hizo un juego de palabras entre sus iniciales y el nombre de la medicina. “Y si están preocupados nerviosos con hipertensión aquí está AMLO a Los Pinos”.

Este lunes, Peña se refirió a la amnistía propuesta hecha hace un mes por López Obrador. “Dejar hacer y dejar pasar a los delincuentes significaría fallarle a la sociedad y traicionar a México, por eso desde el inicio de la administración hemos hecho la aparte que nos corresponde y lo seguiremos haciendo con firmeza y determinación hasta el último día de esta gestión”, indicó.

López, Obrador, dijo que el movimiento que encabeza hará “todo lo que se pueda” para lograr la paz en el país, y entre las alternativas para lograrlo no descartó la posibilidad de ofrecer una “amnistía” a los líderes del narcotráfico.

En el video, el precandidato de Morena señala que el cambio de gobierno – de ganar él la presidencia – será “bueno” pues “para todos conviene que haya una transformación que se acabe ya con la corrupción ya es tiempo de que haya un gobierno honesto en el país”.