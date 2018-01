Gobierno federal nos retiene recursos, denuncia Corral; acusación es acto político, responde EPN

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, denunció que el gobierno federal busca “estrangular económicamente” al estado en represalia por las investigaciones que realiza la Fiscalía del estado contra los desvíos del exgobernador priista César Duarte.

En conferencia en la Ciudad de México, el mandatario estatal dijo que Hacienda no depositó 700 millones de pesos con los que se concluiría el ejercicio fiscal 2017, destinados para el pago de salarios, aguinaldos, proveedores, entre otros.

Al respecto el presidente de México, Enrique Peña Nieto, respondió que lo dicho por Corral fue “un acto político”, y que todas las entidades reciben el mismo apoyo del gobierno.

“Lo que hoy recogí fue una conferencia de prensa que más parecía un acto político, y auténticamente cargado de signo partidario. Entonces, ante ello, ante quien hace un acto partidario, el Presidente de la República simplemente se conducirá con su vocación democrática, con absoluta imparcialidad y apegado estrictamente a derecho”, dijo Peña Nieto.

“A esta entidad federativa, Chihuahua, como a otras entidades federativas del país, si no es que más bien a todas, en la medida de su posibilidad, de su alcance, todas han recibido el apoyo y el respaldo del Gobierno de la República; y, si no, simplemente que así se lo pregunten a los varios gobernadores, sean del partido político al que yo pertenezco o a quienes tengan otro origen partidario, si no han tenido apoyo y respaldo del Gobierno de la República”, agregó.

La SHCP señaló en un comunicado que la programación, presupuestación y ejecución del gasto público se realiza bajo el principio de imparcialidad, “por lo que no atiende en ningún momento a situaciones electorales, ni está sujeta a partido u organización política alguna”.

Lee: La PGR investiga si César Duarte depositó recursos públicos en su propio banco

Corral dijo que Hacienda argumentó que la falta del depósito fue por razones de disponibilidad financiera pues se había caído la recaudación y “nosotros también estamos teniendo problemas para el cierre. Lo que no dijo es que la supuesta baja en la recaudación sólo afectó al estado de Chihuahua”, explicó Corral.

Ante la falta de recurso, el gobierno de Chihuahua habló con el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya.

“A ver Pepe Toño, no se está mezclando en esto otra agenda”, preguntó Corral.

“Hay que platicar, hay que platicar”, respondió el funcionario federal.

Ya en la reunión, explicó el gobernador, González Anaya señaló que la falta de recursos se debía a la investigación que se sigue contra César Duarte y a la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI por presuntos desvío de recursos.

“Por el desarrollo de la investigación no nos depositaron. (…) El gobierno de Peña no quiere detener a César Duarte pero nos retienen los recursos”, denunció Corral, añadió que se está utilizando a Hacienda como un instrumento de control político.

La SHCP detalló que durante 2017 recibió 23,387 millones de pesos por concepto de participaciones federales, monto que fue 1,106 millones de pesos superior a lo presupuestado debido a los ingresos excedentes a nivel federal.

Señala que en 2017, las participaciones fueron 3,041 millones de pesos por arriba del monto recibido en 2016, lo que significa un incremento de 8% en términos reales.

Por las aportaciones federales correspondientes al Ramo 33, recursos dirigidos a salud, educación y seguridad, entre otros, el estado de Chihuahua recibió 19,669 millones de pesos. Eso significa un aumento de 924 millones de pesos respecto a lo originalmente presupuestado y lo transferido.