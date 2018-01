Un profesor que promete que México ganará el Mundial va cuarto lugar entre los independientes

Al faltar 45 días para que concluya el plazo de recolección de firmas, Jaime Rodríguez Calderón, Margarita Zavala y Armando Ríos Piter se mantienen como los aspirantes independientes que han recabado más apoyos.

Con esas firmas, el profesor tiene un avance del 30%, en cuanto al total que le solicita el Instituto Nacional Electoral (INE), para llegar a la boleta, aunque en ningún estado ha alcanzado el 1% de la lista nominal (un requisito es lograrlo en al menos 17 estados), y sobre sus cifras hay que hacer una acotación.

El INE, hasta el 3 de enero, solo había validado a Portillo Figueroa 14 mil 038 firmas de su total de 261 mil 660. Es una cifra muy inferior a las validadas a Marichuy, 122 mil 741.

Consultado al respecto, el académico de 44 años dijo a Animal Político que “los números presentados por el INE son preliminares”, y que en su caso el proceso de validación de firmas (para evitar duplicidades y verificar que los apoyos estén en la Lista Nominal) ha sido más lento.

“Esta (cifra) no representa únicamente firmas aprobadas, sino que existe un numero que se encuentra en revisión… anteriormente solo se tomaba en cuenta la cifra de los 5 punteros para la revisión y aprobación, al llegar al cuarto lugar tomarán atención a nuestras firmas, por lo que nos aseguran que no existirá ningún problema”, comentó.

Será el Instituto el que presente las cifras definitivas. El proceso de recolección para los aspirantes independientes a la presidencia concluye el 19 de febrero.

Otro dato que resalta en el caso de Portillo Figueroa es que hasta el 3 de enero solo tenía un registro de 94 auxiliares activos, o personas que han recabado firmas para él, de los 436 que tiene acreditados a su favor.

El periodista Pedro Ferriz de Con, en contraste, tiene 10 mil 858 auxiliares dados de alta, y de esos 3 mil 033 sí han recabado firmas. Marichuy, en tanto, contabiliza 3 mil 716 auxiliares activos.

Con sus 94 auxiliares activos, en promedio cada uno de ellos, según las cifras del INE, ha recabado 2 mil 784 firmas. Es el promedio más alto entre los seis punteros independientes que quieren la presidencia. El más cercano es Ríos Piter, con 325 en promedio por auxiliar activo. El Bronco tiene un promedio de 121 apoyos por cada auxiliar activo.

En entrevista, el académico de la UAEMex, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, asegura que no le ha pagado a nadie para que le ayude a recabar firmas, que los auxiliares que lo apoyan son voluntarios, y que “la mayoría” son sus exalumnos, tanto de la institución mexiquense como de la Universidad Nacional.

“Generé todo un cúmulo de alumnos, que ahora me apoyan”, menciona. “Son los millennials universitarios respaldándome”.

Al insistir al académico en cómo ha logrado repuntar en la cifra de firmas, insiste en que con apoyo de universitarios de diferentes instituciones, y líderes sociales, con quienes capitaliza el repudio que se han ganado los políticos.

¿Y cómo costea sus aspiraciones presidenciales? “Todo el dinero hasta el momento ha salido de mis 13 años de ahorro de profesor investigador”, asegura.

– ¿En verdad le alcanza con sus ahorros?

“No tengo cola que me pisen. Yo no fumo, no tomo, no me drogo y no me van a encontrar absolutamente nada. Todo el dinero que de alguna manera muevo, lo muevo a través de transferencias bancarias (y por lo tanto puede ser rastreable). Yo no manejo cajas de dinero en efectivo”, responde.

Hasta finales del mes pasado, reportó al INE ingresos por 43,103.45 pesos, y gastos por 31,313.17 pesos.