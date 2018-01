Se retira Ronaldinho, el mago que heredó el trono del futbol al dúo Messi-Cristiano Ronaldo

El mago de la eterna sonrisa, como se le conocía por el talento que derrochaba dentro de las canchas, donde siempre se divirtió, ha dicho adiós. Ronaldinho ‘Gaúcho’, anunció su retiro del futbol tras 20 años de carrera.

Aunque su posición no era de delantero letal, su aportación goleadora fue importante para los logros con Barcelona y la selección de Brasil, por ello, fue ganador del Balón de Oro en 2005, y aunque luego Fabio Cannavaro (defensa) y Kaká (medio) también ganaron la distinción, Ronaldinho fue el último goleador en tener este premio antes de que comenzara la alternancia de Messi y Cristiano como los mejores del mundo.

Ronaldinho comenzó a patear el balón de forma profesional en 1997 con el Gremio de su país, su talento llamó la atención del Paris St. Germain y en 2001, a los 21 años, ya estaba en Europa comenzando una vida muy diferente a su niñez, marcada por la pobreza y la pérdida de su padre.

Allí cumplió con altibajos y chocó con el fuerte carácter del técnico Luis Fernández, quien no aprobaba su gusto por la fiesta. Ahí, en las noches parisinas como mejor escenario comenzó la leyenda nocturna y festiva de ‘Dinho’.

El fútbol espectacular que dejó en Francia y su importancia en la conquista del Mundial de Corea-Japón 2002 con Brasil fueron su trampolín hacia el Barcelona, donde no sólo brilló en el empastado, sino que se convirtió en el mentor de un tímido adolescente, a quien le heredaría el trono catalán: el argentino Lio Messi.

La dupla con Messi se mantuvo durante cinco años. Con el Barcelona jugó 207 partidos, en los que consiguió 94 goles y puso 61 asistencias.

En 2008 llegó a su fin la relación con el Barcelona y la magia cambió de mago, Ronaldinho empezó el declive de su carrera mientras Cristiano Ronaldo ganaba su primer Balón de Oro, premio que ha alternado desde entonces con Messi.

‘Dinho’ se fue a Milán, donde estuvo por tres años; sin embargo, nunca logró afianzar una dinastía en el equipo italiano ni con la selección brasileña, mientras las notas de su vida privada y las constantes salidas nocturnas tomaban más relevancia en los medios que sus goles y asistencias.

Brasil se convirtió entonces en su refugio, primero con Flamengo y luego con el Atlético Mineiro durante 3 temporadas, hasta que una noticia acaparó los titulares en México: el astro brasileño había firmado con el Querétaro.

Ahí, con los Gallos Blancos, un equipo que en México nunca ha destacado ni sido campeón, pero que ha subido y bajado de división en varias ocasiones, Ronaldinho logró lo impensable, llevarlos a una final.

Sin embargo, la figura brasileña estuvo lesionada en ambos duelos finales contra Santos de Torreón y, al final, Ronaldinho ni el Querétaro pudieron hacer historia con su primer campeonato en el futbol mexicano.

Siete juegos en 2015 con el Fluminense fueron los últimos en su carrera con un equipo profesional, desde entonces, Ronaldinho participó en eventos de exhibición alrededor del mundo y, aunque buscaba un equipo dónde acomodarse, ya nadie confió en su talento.

“Estoy realizado. No me falta nada. A veces siento nostalgia de jugar un clásico. No me gusta ni ver futbol. Nunca me gustó verlo. Me gusta ver goles, mejores momentos… No me gusta quedarme viendo un partido”, confesó en diciembre a SporTV.

Hace unas semanas llegó a especularse incluso con su posible candidatura a senador como miembro de un partido de extrema derecha.

En total, Ronaldinho jugó con ocho equipos en cinco países, en los que participó en 695 partidos, con 183 asistencias y 266 goles. Con la selección de Brasil estuvo en 165 duelos, con 63 pases y 67 anotaciones.

Así, con el retiro de Ronaldinho y, justo hace un mes, el 17 de diciembre del también brasileño Ricardo ‘Kaká’, se cierra el ciclo de las últimas estrellas que brillaron antes de la nueva era Messi-CR7.

Con información de AFP.