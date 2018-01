Retraso en el regreso a clases y en reconstrucción, problemas para escuelas dañadas en CDMX el 19S

El regreso a la ‘normalidad’ en escuelas primarias de la Ciudad de México, afectadas por el sismo del 19 de septiembre, no ha sido parejo; hay unas que siguen sin funcionar a pesar de que no fueron dañadas, y en otros casos las autoridades federales no han atendido aún los daños.

El retraso en los trabajos incluye a la escuela primaria Italia, ubicada en la calle Lerdo número 174, colonia Guerrero, donde la demolición inició apenas la semana pasada, aseguró un trabajador entrevistado por Animal Político, y se extenderán por los próximos ocho meses.

Este plantel fue parte de cinco inmuebles en los que según el titular del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) de la SEP, Héctor Gutiérrez de la Garza, se iniciaron labores de reconstrucción desde el 6 de diciembre.

En total, la ciudad registró daños mayores que obligaron a la reconstrucción total de nueve escuelas de educación básica (dos en la Magdalena Contreras, dos más en Iztapalapa y una por cada una de las siguientes delegaciones: Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Cuauhtémoc) que atienden a más de siete mil alumnos.

De acuerdo con el Inifed, la reconstrucción en esos planteles deberá “concluir antes del inicio del siguiente ciclo escolar”.

Producto de los daños que el sismo provocó en la infraestructura educativa básica, 74 mil 915 alumnos de la capital están reubicados y 45 mil 803 toman clases en aulas temporales. Mientras que 750 escuelas registraron daños moderados y severos, un 19% de un total de los inmuebles educativos, de acuerdo con datos de la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal, el organismo que se encarga de la educación básica en la ciudad.

A la par, el Inifed informó que hasta el momento se han atendido 505 de esos planteles pero que “diariamente se incrementan los planteles en intervención” con la meta de concluir los trabajos antes del inicio del siguiente ciclo escolar.

En Iztapalapa el regreso a clases, hasta el 15 de enero

El pasado 8 de enero, un grupo de padres de familia de la escuela Isidro Favela, de la delegación Iztapalapa, cerró la Calzada Zaragoza en protesta porque las aulas provisionales que se construyeron en el deportivo La Cascada, en la colonia Ampliación Santa Martha, no estaban concluidas y sus hijos seguían sin clases normales. Fue hasta el 15 de enero cuando los casi 500 alumnos de ese plantel pudieron regresar a clases regulares.

Una madre de familia de dicha escuela relató que el sismo dañó los edificios de la consejería, la dirección y hasta los patios, pero que la demolición ya empezó, y que las autoridades estiman entre seis y ocho meses para concluir con la rehabilitación del inmueble.

Iztapalapa, en particular la colonia Ejército de Oriente, concentra varias escuelas cuyos daños dejaron inutilizables los planteles. Sin embargo, la reubicación en aulas temporales se retrasó hasta el 8 de enero, es decir 110 días desde que el sismo obligara al desalojo de los inmuebles.

Esto pasó en la escuela primaria José Palomares Quirós. Ahí, personal de la institución que alberga a 480 alumnos dijo que fue hasta esta semana que la Autoridad Educativa Federal contestó las solicitudes para la reconstrucción de la escuela, pero en la respuesta no les dijeron cuándo será atendido el inmueble, ni cuánto tiempo tardará la reconstrucción. Personal consultado por Animal Político aclaró que las actividades se reiniciaron en noviembre pasado, al utilizar las instalaciones de otra escuela de la zona.

Lo mismo sucedió en la escuela Juan B Tijerina, donde la atención para los alumnos se reinició hasta el 4 de diciembre y fue intermitente, con clases de dos horas y dos o tres veces por semana, dependiendo del grado escolar.

Otra de las escuelas de la zona que se encuentra fuera de servicio es la primaria Profesora Paula Alegría, ubicada en la calle José Prieto. Ahí se habilitaron también aulas temporales en el área trasera de la escuela, pero el regreso a clases se dio hasta después del 9 de enero, según un cartel colocado fuera de la escuela.

Esto, pese a que el inmueble aparece en el listado de “Escuelas que han regresado a clases en la Ciudad de México” que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene publicado en su página de Internet, pues la institución ya estaba en actividades normales al menos desde el 19 de octubre, fecha en que fue publicada la última actualización de ese padrón.

Animal Político pidió información al Inifed sobre las escuelas que se visitaron en la delegación Iztapalapa, y el organismo reconoció que será en los próximos días cuando se inicien los trabajos de rehabilitación y, calculan, tardarán entre 90 y 100 días.

En la Roma Sur, sin actividades por edificios vecinos

Donde hasta la fecha se sigue sin actividades es en la escuela 21 de Marzo de la colonia Roma Sur, en la delegación Cuauhtémoc, esto a pesar de que el inmueble no resultó con daño alguno. El problema es que el edificio vecino, ubicado en el 118 de la calle Tehuantepec, tiene daño estructural.

Los alumnos, cuenta la señora María Eugenia Carranza, presidenta de la mesa de padres de familia, fueron reubicados en escuelas cercanas. La mitad está en la primaria Constitución de 1857 y la otra mitad, en la primaria Benito Juárez, pero la experiencia de estar compartiendo espacio no ha sido la mejor. “Nos han hecho bullyng”, dice.

El problema, explica, es que si bien ha habido diálogo con la representante legal del inmueble y hay la promesa de que se atenderá el daño, hasta el momento, no ha sucedido, “dicen que en un mes nos volveremos a reunir para que se revise si ya es seguro para que los niños regresen, pero no tenemos ninguna certeza”.

La falta de actividad de la escuela también ha dañado la economía de la esquina de Tehuantepec y Monterrey. El dueño de la papelería Roma, ubicada sobre Tehuantepec, sostiene que sus ventas bajaron 50 %, pues las calles ya no tienen el tránsito escolar. Asegura que otros negocios ya cerraron por la misma situación.