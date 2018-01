Secretario de turismo propone mariguana recreativa para BCS y QRoo, estados con aumento en los homicidios

Legalizar la mariguana en Baja California Sur y Quintana Roo para evitar que la violencia ahuyente el turismo, fue la idea lanzada este jueves por el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid.

“Es un absurdo que como país no demos ya ese paso. Me gustaría ver eso, que se pudiera hacer en Baja California Sur y Quintana Roo, los dos destinos turísticos principales de México que no tienen por qué ser víctimas de violencia”, dijo el funcionario a periodistas en Ciudad de México.

De la Madrid ejemplificó lo hecho en California, donde es legal el consumo recreativo de la sustancia, aunque a nivel federal, Estados Unidos mantiene la prohibición.

“Nos haría un enorme daño perder esos destinos por temas de combate al narcotráfico. Creo que hacer legal no solo el consumo sino la producción y venta de la mariguana contribuiría junto con otras acciones a tener destinos más seguros”, expresó.

México ya dio un primer paso, luego de que en abril del año pasado fue aprobado el uso medicinal y científico de la mariguana.

Violencia sin control

En 2017 se registraron 25,339 asesinatos en México, y aunque no se conoce cuántos de estos están relacionados con el narcotráfico, el incremento de este delito en esos centros turísticos es notable.

Con una tasa de 50.5 homicidios dolosos, el nivel de violencia en el estado ya supera al de Sinaloa, Chihuahua y Baja California.

Entre 2013 y 2017, los homicidios dolosos en Baja California Sur se incrementaron 1,000%, al pasar de 56 a 560. Cada año la cifra creció, al ser 56 en 2013, 70 en 2014, 151 en 2015, 192 en 2016 y 560 en 2017.

En tanto en Quintana Roo fueron 214 asesinatos de este tipo en 2013, 172 en 2014, 228 en 2015, 165 en 2016 y 359 en 2017, de acuerdo con las estadísticas delictivas del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, en Baja California Sur el 60.3% de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy el estado, seguido del narcotráfico y la corrupción.

Y la situación no ha cambiado a inicios de año, ya que en la noche del 6 de enero, un enfrentamiento entre sicarios y fuerzas armadas federales y estatales dejó siete muertos en San José del Cabo. Mientras que el 20 de diciembre pasado, seis cadáveres fueron hallados colgando de tres puentes, un hecho inédito en este estado.

Empresarios ya había exigido seguridad

En tanto, en junio pasado empresarios y hoteleros en Cancún exigieron al gobierno estatal y federal reforzar el programa de seguridad, a través de la coordinación, para evitar enfrentamientos.

Eloy Peniche, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Cancún, explicó que la entidad representa uno de los mayores ingresos turísticos para el país y un 35 por ciento de las remesas que México recibe.

Los empresarios solicitaron que las autoridades federales y estatales trabajen en coordinación para evitar que células del crimen organizado se apoderen de la zona.