Utilicé un lenguaje duro, pero no dije eso, asegura Trump sobre expresión países de mierda

El presidente estadounidense, Donald Trump, dejó entender este viernes que no utilizó la expresión “países de mierda” durante una reunión la víspera sobre inmigración en la Casa Blanca en la que participaron senadores.

“El lenguaje que utilicé en la reunión sobre el DACA fue duro, pero esas no fueron las palabras utilizadas”, escribió el mandatario en Twitter.

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made – a big setback for DACA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018

….Because of the Democrats not being interested in life and safety, DACA has now taken a big step backwards. The Dems will threaten “shutdown,” but what they are really doing is shutting down our military, at a time we need it most. Get smart, MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018

Apoyándose en testimonios de personas que estuvieron presentes en el encuentro, varios medios estadounidenses citaron al presidente denunciando la inmigración procedente de “países de mierda”, en referencia a los países africanos, Haití y El Salvador.

Según la versión, el presidente también preguntó porqué el país no recibía más inmigrantes de países nórdicos, y mencionó específicamente a Noruega.

Al ser cuestionada sobre estas declaraciones el jueves, la Casa Blanca no las confirmó ni las desmintió, subrayando simplemente que Trump pelearía “siempre por los estadounidenses”.

Este viernes, después de que sus dicho causaron una ola de indignación en Estados Unidos y el mundo, el mandatario quiso bajar la intensidad del tema y señaló que nunca dijo algo “despectivo” sobre Haití.

“Nunca dije alguna cosa despectiva sobre los haitianos, más allá de decir que Haití es, obviamente, un país muy pobre y con muchos problemas”, escribió Trump en su segundo tuit de este viernes para tratar de desmarcarse del escándalo.

En su mensaje, el presidente estadounidense aseguró que tampoco pidió que “los saquen” del país. “Tengo una fantástica relación con los haitianos”, insistió.

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings – unfortunately, no trust! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018

El mandatario añadió que él aspira a una inmigración “basada en el mérito” y advirtió sobre la llegada masiva de personas desde países con “alta criminalidad”.

“Quiero un sistema de inmigración basado en el mérito y gente que ayude a llevar a nuestro país al siguiente nivel. Quiero seguridad para nuestra gente”, escribió el mandatario.

….countries which are doing badly. I want a merit based system of immigration and people who will help take our country to the next level. I want safety and security for our people. I want to stop the massive inflow of drugs. I want to fund our military, not do a Dem defund…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018

Trump apuntó también que “posiblemente deba grabar las futuras reuniones” que mantiene en la Casa Blanca para evitar estas polémicas.

Y debería, pues el senador Demócrata Dick Durbin, quien estuvo presente en el encuentro, asegura que Trump se refirió repetidamente a “países de mierda” durante la reunión.

Trump “tuiteó esta mañana negando que utilizó esas palabras. No es verdad. Él dijo esas cosas llenas de odio, y las dijo repetidamente (…). Hizo esas declaraciones viles y vulgares, llamando a esas naciones países de mierda”, dijo Durbin a la red MSNBC.

El portavoz del Alto Comisionado de la ONU para derechos Humanos de la ONU dijo a los periodistas en Ginebra que si se confirman como ciertos los comentarios del mandatario, éstos son “escandalosos y vergonzosos”.