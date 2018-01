No soy racista, dice Trump ante las críticas por la frase países de mierda

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este domingo en que no es racista, luego de las versiones de que usó la frase “países de mierda”, provocando una ola de indignación internacional.

“No soy un racista. Soy la persona menos racista que jamás han entrevistado, eso se los puedo afirmar”, dijo el presidente a la prensa en el Trump International Golf Club de West Palm Beach, Florida, donde estaba cenando con el líder de la bancada republicana de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.

El mandatario habría calificado a países africanos, Haití y El Salvador de “países de mierda” el jueves, durante una reunión con legisladores sobre la reforma migratoria.

El viernes, Trump se defendió y negó en Twitter haberse referido de esa forma -según informaron The Washington Post y The New York Times– a esos países, pero un senador del Partido Demócrata que participó en el encuentro confirmó los dichos.

Luego que algunos legisladores plantearon en la reunión el tema de la protección de inmigrantes de países de África, Haití y El Salvador, Trump habría exigido que le explicaran por qué Estados Unidos debería aceptar inmigrantes de “países de mierda”, en lugar de gente procedente de naciones como Noruega.