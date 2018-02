Una red de ONG tiene un plan para blindar el santuario de la vaquita y salvarla de la extinción

Las vaquitas marinas tendrían una nueva oportunidad de preservar su existencia luego de que diversas ONG presentaran una propuesta de blindaje a la zona donde éstas se concentran. El plan que fue recibido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sermarnat), tiene el objetivo de que la especie marina se reproduzca en su hábitat natural y se evite la pérdida de más ejemplares.

De acuerdo con el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita Marina (CIRVA) en la actualidad solo quedan 30 vaquitas marinas, las cuales según investigaciones, se ubican en un polígono del Alto Golfo de California, cuya área buscarían proteger los ambientalistas.

Rafael Pacchiano, titular de la Semarnat fue quien se reunió con representantes de las organizaciones Defenders of Wildlife, Greenpeace y Teyeliz, así como de la Secretaría de Marina y el CIRVA para recibir la propuesta de protección.

Tras una plática el funcionario se comprometió a poner en práctica las sugerencias de las organizaciones que entre otras cosas, sugieren el aumento de vigilancia en el polígono donde integrantes de la expedición Vaquita Conservación, Protección y Recuperación (Vaquita CPR) han encontrado a los últimos ejemplares. Esta medida ayudaría a ubicar las redes totoaberas colocadas en zona.

Por su parte la Semarnat iniciará durante este año un proceso legal para lograr que queden restringidas las actividades pesqueras y la navegación con cualquier fin en dicho polígono.

“Es una buena noticia que la Semarnat escuchara las propuestas de la sociedad civil, esperamos que estos acuerdos se materialicen pronto porque la supervivencia de la vaquita marina no espera tiempos electorales ni cambio de gobiernos. Es responsabilidad de la actual administración que la temporada de pesca de totoaba vigente finalice sin ninguna vaquita muerta”, dijo Miguel Rivas, campañista de Océanos de Greenpeace México.

Durante la reunión también se discutió la propuesta de la Semarnat sobre legalizar la pesca deportiva de totoaba; pero antes de llevarla a cabo, la dependencia se comprometió a revelar los estudios realizados por el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) sobre el estado actual de totoaba para determinar si es posible bajar su categoría de riesgo de en peligro de extinción.

Y es que esta podría ser una opción para las comunidades que han resentido la veda pesquera en el Alto Golfo de California.

“Si la forma en que se pesca a la totoaba cambia de tal manera que no se ahoguen las vaquitas, el problema desaparece y si las redes ilegales se cambian por líneas de pesca deportiva legales, las vaquitas no serían afectadas. Para esto, primero se tiene que demostrar que la totoaba no está en peligro de extinción” dijo Juan Carlos Cantú, director de programas, de Defenders of Wildlife de México.

Aunque las organizaciones se dicen satisfechas al recibir una respuesta positiva del gobierno están conscientes que aún falta mucho trabajo que emprender para proteger a la especie marina.

“Esperamos que todas las instituciones del gobierno, así como las comunidades de pescadores del Alto Golfo y la sociedad civil organizada, apoyen esta iniciativa para establecer las regulaciones que podrán salvar a nuestra vaquita marina mexicana”, dijo María Elena Sánchez, presidenta de Teyeliz, A.C.