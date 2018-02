Frente le pide (otra vez) a Mancera sumarse a la campaña de Anaya

La alianza Por México al Frente, integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, invitó al jefe de gobierno de la Ciudad de México,, a formar parte de la campaña presidencial, por ser uno de los principales impulsores de la coalición.

El coordinador de Estrategia Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Santiago Creel Miranda, dijo que esta invitación trata de reconocer “el liderazgo” de Mancera para la construcción del Frente, por lo que de aceptar contribuirá a la difusión del concepto de “ gobierno de coalición”.

El apoyo de @ManceraMiguelMX ha sido fundamental para la construcción y desarrollo del @FrentePorMexico; hoy, hacemos la invitación a que participe activamente en la coalición #PorMéxicoAlFrente. — Acción Nacional (@AccionNacional) 16 de febrero de 2018



“Un gobierno de coalición implica un gobierno con el Congreso, la integración de un gabinete plural, la construcción de una agenda legislativa convenida por cada una de las legislaturas, implica un programa de gobierno ratificado por el Congreso, implica igualmente la ratificación por parte del Congreso de los integrantes del Gabinete de este Gobierno de coalición. Es algo distinto, algo que sucede ya en muchas democracias, principalmente europeas”, dio Creel en conferencia de prensa con representantes del PRD y de Movimiento Ciudadano.

En diciembre pasado, el jefe de gobierno renunció a sus aspiraciones presidenciales y rechazó ser el jefe de campaña del Frente, sin embargo casi dos meses después, Mancera aseguró sí participaría en un proyecto nacional representando en el Senado a la coalición, siempre y cuando haya una propuesta concreta.

“Hoy, no hay nada concreto, ningún planteamiento que me lleve a tomar la decisión de dejar el gobierno. Sí puedo ir al Senado por lista plurinominal; no lo impide la ley, pero lo que a mí me interesa es el proyecto de gobiernos de coalición, no el cargo”, dijo en entrevista para Radio Fórmula este 15 de febrero.