Liberan a ingeniero acusado de homicidio por colapso de edificio el 19S

Jaime Smith Ríos, ingeniero que fuera acusado de homicidio tras el colapso de un edificio en la colonia Portales tras el sismo del 19-S; quedó libre durante la madrugada de este jueves.

En un inicio, el imputado era señalado de ser el Director Responsable de la Obra (DRO), del edificio ubicado en la calle Zapata 56, el cual se derrumbó luego del movimiento telúrico y donde dos personas murieron bajo los escombros.

Sin embargo, su defensa demostró que Smith Ríos no fungía como el DRO sino que era el Corresponsable de Instalaciones “por lo que sus responsabilidades serían distintas a las del responsable de la obra”, argumentaron sus abogados.

Por este motivo la jueza Eva Verónica Gyvés decidió no vincular a proceso al imputado, quedando libre en las primeras horas del jueves.

El 26 de octubre de 2017, Jaime Smith Ríos fue detenido por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) al ser señalado como el DRO de la obra y por lo tanto responsable de las fallas estructurales que provocaron la colisión.

Días después su defensa presentó las pruebas necesarias que identificaban a Jaime como el Corresponsable de Obra, más no el DRO. A pesar de ello, el imputado fue trasladado al Reclusorio Sur para que desde ahí continuara su proceso.

Incluso la familia del ingeniero acusado emitió un comunicado acusando una serie de irregularidades durante la detención. Pasaron casi 4 meses para que la inocencia de Jaime pudiera ser comprobada y la ley lo declara libre de toda culpa.

No buscará venganza

En entrevista para Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Jaime dijo estar agradecido con la decisión de los jueces y el trabajo de sus abogados.

El juez que inicialmente me involucró a proceso “fue engañado con la idea de que yo era el dueño del edificio, pero yo soy inocente de cualquier falta y nunca deseé la muerte de esas dos pobres mujeres a causa del sismo. A pesar de esto no busco venganzas, pero el Ministerio Público tiene la obligación de procurar la justicia y no acusar a alguien como culpable y dejarlo en la cárcel hasta que se pudra”, declaró.

La decisión fue ratificada por la PGJ-CDMX, pero horas después de la liberación la dependencia fijo su postura en conferencia de prensa. “Respetamos la decisión del juez de control sin embargo no la compartimos y ya realizamos un análisis para determinar la estrategia legal para asumir el caso”, comentaron.