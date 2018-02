Mancera esperará la resolución del Frente para decidir si deja el gobierno; le interesaría la Fiscalía

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera sí participaría en un proyecto nacional representando en el Senado a la coalición Por México al Frente (PAN, PRD, MC), siempre y cuando haya una propuesta concreta por parte de las personas indicadas.

En entrevista para Radio Fórmula, el mandatario aseguró que hasta el momento no puede confirmar su salida del gobierno de la ciudad durante los próximos días, como se había especulado en algunos medios.

“Hoy, no hay nada concreto, ningún planteamiento, que me lleve a tomar la decisión de dejar el gobierno. Sí puedo ir al Senado por lista plurinominal; no lo impide la ley, pero lo que mí me interesa es el proyecto de gobiernos de coalición, no el cargo”, aseveró.

Por tal motivo aseguró que esperará la posición de la coalición para anunciar su salida del gobierno de la CDMX.

Comentó que los integrantes de Por México al Frente se reunirán este fin de semana y quizá el lunes esté en condiciones de tomar una decisión. “Hay cambios y ajustes y por ello hay que esperar. Se trata de hacerlo con mesura pues hay obligaciones que cumplir y no debemos apresurarnos”.

De esta forma, Mancera deja en vilo su permanencia como jefe de Gobierno, al tiempo que confirma su interés por un escaño en el Senado vía plurinominal representando a la coalición Por México al Frente.

Más tarde durante otra entrevista para el mismo medio con el periodista Óscar Mario Beteta, Mancera comentó que “por supuesto le llamaría la atención integrarse a la Fiscalía General pero esa es ahora una decisión que tiene un mecanismo definido”.

Hace unos días, Mancera comentó durante una conferencia de prensa que tiene hasta finales de marzo, es decir, 90 días antes de las elecciones, para decidir si pide licencia o no para dejar el cargo de la jefatura de Gobierno.

El precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, comentó hace algunas semanas que Miguel Ángel Mancera tiene las puertas abiertas para incorporarse a su equipo de trabajo con miras a las elecciones del 1 de julio.

Sin embargo, el aún mandatario capitalino ha dejado claro que le interesa más un cargo de elección popular dentro del Senado.

Con información de Radio Fórmula.