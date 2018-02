4 policías imputados por caso Marco Antonio; Procuraduría dice que fue liberado a los 10 minutos

El procurador de la Ciudad de México, Edmundo Garrido, informó este lunes que cuatro policías involucrados en la detención del menor Marco Antonio Sánchez ya están en calidad de imputados.

La carpeta de investigación sobre el caso está en manos de la Fiscalía especializada en delitos cometidos por servidores públicos.

Garrido no detalló cuál es el sustento o la acusación por la que se está imputando a los policías, aunque familiares del joven y organizaciones sociales han señalado que los agentes incumplieron con los protocolos, al detener a Marco Antonio y no presentarlo ante las instancias correspondientes. Además señalan que la detención fue arbitraria.

“Dependemos del análisis para determinar la conducta o responsabilidad que se les pueda fincar (a los policías)”, dijo el procurador.

Tras la detención, Marco Antonio estuvo desaparecido durante cinco días, hasta que fue ubicado en el Estado de México, con algunos golpes en el rostro.

Desde el pasado 28 de enero, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México indicó que había aplicado un arresto interno contra dos de sus elementos, por “la inobservancia de algunos protocolos”.

Muestran cronología con videos

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México mostró este lunes una cronología con videos e indicó que esos materiales permiten inferir que el menor Marco Antonio Sánchez fue liberado por policías de la Ciudad de México, 10 minutos después de que lo detuvieran.

Las autoridades aseguraron que el joven que aparece en estos materiales es Marco Antonio, aunque su madre, Edith Flores, dijo que no reconoce a su hijo en esas grabaciones, porque la ropa es distinta a la que le conocían.

En los videos mostrados por la Procuraduría en conferencia de prensa,

Sin embargo, las autoridades lo mostraron caminando libre, y a la patrulla involucrada en el caso en otro punto, unos 10 minutos después de que se diera la detención y comenzaron a trasladarlo en una patrulla (a las 16:42 horas del 23 de enero).

En los videos mostrados, a las 16:54 horas la persona identificada por las autoridades como Marco Antonio caminaba por una banqueta, “aproximadamente 11 minutos después de su detención”. A las 16:55 seguía por el camellón de Avenida Aztacalco, de acuerdo con la Procuraduría.

En otro punto de su presentación, la Procuraduría indicó que “el adolescente fue observado en Tlalnepantla desde las 20:30 horas hasta las 23:30 del día 27 de enero, señalando los testigos que no se le apreciaban lesiones y se encontraba deambulando en el Centro de Trasferencia Modal, en negocios cercanos y en las oficinas del juzgado calificador”.

Cuestionado sobre si los videos demuestran que no existió una desaparición forzada o golpes de policías contra el menor, el procurador Edmundo Garrido dijo que presentaron la cronología en video para tener más elementos sobre el caso y estén a consideración de la ciudadanía, mientras siguen las investigaciones y son recabados más testimonios.

Hasta este lunes, detalló Garrido, el menor Marco Antonio no ha podido presentar su declaración.

La defensa de Marco Antonio acusa violación a sus derechos

El equipo jurídico del joven Marco Antonio dijo la noche de este lunes que la Procuraduría capitalina violó los derechos de la víctima al exhibir videos que presuntamente lo muestran liberado.

La abogada Mariana Gil Bartomeu explicó que las autoridades no respetaron la suspensión provisional del amparo 66/2018 otorgado el viernes 2 de febrero por un juez para que estas se abstuvieran de divulgar información sensible sobre el caso.

Gil Bartomeu expuso que filtrar estas grabaciones implica que las autoridades se ponen de parte de los policías vinculados.

“Sobre todo cuando todavía no se pueden ver los videos completos cuando los papás dicen que no es él, muestran una información muy fragmentada a conveniencia de una defensa de los policías, es como si estuvieran haciendo una defensa pública de los policías, como si no tuvieran ellos sus abogados. La misma Procuraduría o la misma Secretaría de Seguridad Pública hace una defensa a ellos (los policías)”, indicó la abogada.

La defensa de Marco Antonio aún no tenido acceso a la carpeta de investigación, tampoco a los videos completos presentados esta tarde por la Procuraduría.

🎥 Declaración del padre de #MarcoAntonio sobre lo expuesto hoy por la @PGJDF_CDMX: “yo no acepto que ese sea mi hijo” pic.twitter.com/kJyjUMsVqt — AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) 6 de febrero de 2018

Declaración de Marco Antonio Sánchez, padre del joven Marco Antonio

Con información de Nayeli Roldán