Quién era la Nana Pelucas, la bloguera asesinada en Acapulco, y a quién criticaba en sus videos

Leslie Ann Pamela Montenegro del Real, de 36 años, bloguera y comediante de sátira política conocida por su personaje “Nana Pelucas” fue asesinada este lunes 5 de febrero,

Hombres armados la atacaron en el fraccionamiento Costa Azul, en un restaurante propiedad de la comediante.

La Fiscalía de Guerrero dijo que quien ordenó el crimen es el grupo delictivo liderado por Javi Daniel Cervantes, alias ‘El Barbas’”.

Según las autoridades, la “Nana Pelucas” publicaba en su portal “información privilegiada de grupos delictivos y con ello, se advierte de las investigaciones de inteligencia que provocó malestar en los líderes”.

“La Nana” se describía como “un personaje satírico e irreverente, que sobresalta los buenos y malos actos de los actores políticos de una manera chusca, sarcástica y bonita”.

“Ella es viuda, coqueta y enamoradiza, además de ser la madrina y comadre de la mayoría de los personajes importantes de su estado. Es imprudente, moralista y le encanta el mitote”, se lee en su descripción de Facebook.

En sus redes sociales publicaba mensajes de apoyo para políticos locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aunque también criticaba el trabajo de los regidores de Acapulco, también de extracción perredista.

En el video titulado “Regidores sinvergüenzas“, señalaba a los funcionarios de no trabajar pero sí de pedir bonos de despedida.

También celebró la construcción del Acabus que recorre el puerto, pues dijo, reduce los problemas de tráfico, pero criticó que los funcionarios locales solo se subieron el día de la inauguración para tomarse fotografías.

En otro de sus videos, subidos en marzo de 2016, critica a Evodio Velázquez, alcalde de Acapulco.

Le recrimina que sus colaboradores son “compadres sin experiencia” y que así no se puede gobernar.

En otro video, publicado en noviembre de 2017, vuelve a criticar a Velázquez, a quien llama “Chuchito cara de moco” y a otros de los aspirantes a la alcaldía de Acapulco.

El esposo de Montenegro, Samuel Muñizuri, también había criticado al alcalde de Acapulco.

“ Evodio no puede con el paquete de gobernar Acapulco, le quedo muy grande el puesto y ya no quiere queso sino salir de la ratonera, es increíble como todos se echaban la bolita”, publicó Muñizuri en su cuenta de Facebook luego de que el alcalde no se presentara a una entrevista con él y con Montenegro.

En una de sus últimas entrevistas, “Nana Pelucas” platicó con Guillermo Deloya Cobián, entonces titular del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED).

Este organismo se coordina con estados y municipios mediante el desarrollo de las capacidades institucionales de las administraciones públicas estatales y municipales.

Leslie Ann Pamela Montenegro del Real, la mujer que interpretaba el personaje, era “una mujer sin guiones, con carácter fuerte, inquieta, a favor de la igualdad de derechos”.

En sus redes sociales también publicaba videos sobre maquillaje y manualidades.

El Club de Periodistas de Guerrero condenó el crimen y exige a las autoridades una investigación por el asesinato.