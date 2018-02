Peña Nieto pide a mujeres vigilar que sus maridos utilicen tarjetas para reconstruir viviendas, y no para comprar cerveza

El presidente Enrique Peña Nieto pidió a los damnificados por los sismos utilizar el dinero de sus tarjetas para la reconstrucción de sus viviendas y no en “una buena cerveza”.

Este martes, el mandatario entregó la Reconstrucción del Hospital General de Izúcar de Matamoros, Puebla, afectado por el sismo del 19 de septiembre, ahí pidió a las mujeres que vigilen a sus maridos para que se apliquen bien los recursos entregados en las tarjetas de Bansefi y evitar que los recursos se utilicen en comprar otras cosas.

“(…) échenle mucho ojo a los maridos con la buena aplicación de los recursos que tiene la tarjeta y que no se lo vayan a gastar ahí en otras cosas que no sea para eso. Porque son monederos electrónicos que tenían recursos que podían aplicar a una buena cerveza, a comprar otras cosas que no fueran necesariamente la reconstrucción”, dijo Peña Nieto ante afectados por los sismos.

El mandatario federal explicó que el resto de monederos que no ha sido entregado, se debe en muchos casos a imprecisiones en la captura de datos o porque el plástico está a nombre de personas que ya no radican en esas comunidades, pero que figuran como dueños de un inmueble.

Dijo que el llevar las tarjetas con recursos a las nueve entidades afectadas por los movimientos telúricos, implicó un gran reto para las brigadas de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, pues primero tuvieron que realizar un censo antes de entregar los recursos o los materiales para la reconstrucción.

Peña Nieto agradeció la labor de las más de 30 mil integrantes de la Red de Mujeres Voluntarias para vigilar que las tarjetas con recursos realmente se utilizaran para la labor de reconstrucción y no fueran desviados, pues “para el gobierno de la República hubiera sido bien fácil concluir los nuestra labor con entregar las tarjetas y decir ya entregamos el recurso”, pero que no se ha dejado solas a las comunidades.

“Hemos estado no sólo con las vigilantes voluntarias, sino con personal de las distintas dependencias, especialmente de Sedatu; hemos hecho brigadas para vigilar la labor de reconstrucción de las viviendas afectadas y de supervisar esta labor. No ha quedado solo en la entrega de tarjetas, sino realmente en asegurarnos que esa reconstrucción vaya caminando y vamos acelerando el paso”.