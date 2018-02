¿Permiso para atropellar ciclistas? Las declaraciones de Bisogno por las que Copred inició una investigación

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) inició una investigación por las declaraciones de los conductores del programa Ventaneando, sobre que “debería haber un permiso para poder atropellar (ciclistas) si traes prisa”, y que “la Ciudad de México no está diseñada para transitar en bicicleta”.

El pasado 7 de febrero, día en que se transmitió el programa en el que se realizaron las declaraciones, un ciclista murió tras ser impactado por una unidad del Metrobús de la Línea 1, en avenida Insurgentes.

En la emisión de TV Azteca, Bisogno se quejó de que en avenida Insurgentes se reducen los carriles para la circulación del Metrobús y bicicletas, lo que consideró “terrible”, en lo que estuvieron de acuerdo el resto de sus compañeros en el programa.

Los conductores se quejaron también del reglamento de tránsito que, además de contemplar que las bicicletas pueden utilizar un carril completo, obliga a los automóviles a circular a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora.

Lamentables comentarios de @DaniBisogno @AtaSarmi y @mocastaneda, para los conductores de @Azteca debería existir un permiso para poder ATROPELLAR CICLISTAS si llevas prisa, el @MetrobusCDMX es un estorbo y todavía hay que respetar límites de velocidad en las calles de la CDMX. pic.twitter.com/sWaRZ4hMXk — Virgilio Pasotti (@pasotti_) February 8, 2018



Estos comentarios generaron críticas por parte de usuarios de redes sociales, quienes consideraron que incitaban al odio en contra de los ciclistas.

Laura Ballesteros, subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Movilidad Capitalina, publicó en su cuenta de Twitter que ve “con horror estos comentarios inaceptables en el programa Ventaneando”.

Por su parte, las organizaciones Bicitekas e ITDP, promotoras de políticas públicas en materia de movilidad, criticaron que los medios “inciten a la violencia”, y llamaron a los ciudadanos a interponer una queja ante Copred, contra el programa Ventaneando.

No queremos medios que inciten a la violencia por lo que denunciaremos a @danielbisogno en @COPRED_CDMX Te invitamos a denunciar, el proceso es sencillo aquí https://t.co/vZf3V0FEAK pic.twitter.com/1m9x3Rs6pX — Bicitekas (@Bicitekas) February 8, 2018



Por las quejas recibidas, el Copred inició un expediente para investigar presuntos actos de discriminación, informó la titular del organismo, Jacqueline L’Hoist.

“Era simplemente un poco de humor negro”

Daniel Bisogno y Atala Sarmiento se disculparon públicamente por los comentarios que realizaron sobre los ciclistas, en el programa Ventaneando.

“Yo, personalmente, hice una broma en relación a los ciclistas, de que debería de haber una licencia para echarnos a los ciclistas cuando fuéramos tarde; obviamente, cualquier persona con un mínimo de inteligencia entendería que esto es una broma, pero quien no lo entiende, lo comprendo también”, señaló este jueves 8 de febrero Daniel Bisogno.

De acuerdo con el conductor, jamás quiso ofender a alguien, “era simplemente un poco de humor negro, que nos caracteriza como mexicanos, y que muchos entienden, pero cada vez dejamos de entender, porque nos estamos alejando de la risa y acercando al drama por caminos innecesarios”.

Atala Sarmiento, por su parte, dijo que se mantiene en lo dicho sobre que la Ciudad de México no está diseñada para ciclistas, pues no se han creado “avenidas especiales con tres carriles para automovilistas, dos de ciclistas y uno de transporte público”.

De acuerdo con Bisogno, las personas que los criticaron sacaron de contexto sus comentarios, aunque “esto no justifica que yo haya hecho una broma, si les parece, de mal gusto… aunque a mí no me parece de mal gusto”.

El conductor señaló que “es importante que (los ciclistas) no se sientan las víctimas” y pidió que haya “mano dura con un reglamento (de tránsito), que de repente muchos ciclistas se brincan, así como otros automovilistas, pero el automovilista está mucho más castigado”.