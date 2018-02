El fenómeno que hizo que la temperatura en Siberia subiera 37 grados en dos semanas

Hace unas semanas les informábamos en BBC Mundo cómo es la vida en Oymyakon, en el este de Siberia, Rusia, el pueblo más frío del planeta.

Es un lugar donde los niños tienen que ir a la escuela en temperaturas de -45º C y donde el termómetro ha llegado a registrar hasta -68º C, un récord mundial.

Ahora esta región siberiana ha batido otro récord, pero por la razón opuesta.

La temperatura en el pueblo de Omolon, a unos kilómetros al este de Oymyakon, registró un extraordinario incremento de 37º C dos semanas después de haber registrado -32º C.

Y ahora los pobladores de Omolon, no exactamente se están “muriendo de calor”, pero el pueblo alcanzó la temperatura más alta que se haya registrado en algún mes de enero: 3º C.

Según Bob Henson, meteorólogo del sitio web Weather Underground, la temperatura promedio en esta época del año en Omolon es -32º C.

How often do you see a high temperature anywhere that's 64°F above normal?? Omolon, Russia, smashed its all-time Jan. record with Monday's high of 3°C (38.4°F). Average daily high this time of year in Omolon is -32°C (-25.6°F). https://t.co/Gn7nO8MYwJ

— Bob Henson (@bhensonweather) January 29, 2018