Juez suspende la vinculación a proceso de ciudadano acusado de difamación

La tarde de este viernes, un juez de Distrito del estado de Hidalgo suspendió de forma provisional la resolución de la jueza Sissi Anette Rodríguez Fernández, quien vinculó a proceso al ciudadano Leonardo García Vázquez por el delito de difamación, luego de que éste acusara ante los medios de comunicación una serie de irregularidades cometidas por la constructora Sylma.

En entrevista para Animal Político, Leonardo se dice consternado por la manera en que ha actuado el gobierno. “Me sorprende la rapidez con la que han aplicado la ley en mi contra, parece que es una cacería de brujas, porque nosotros siempre o hicimos de manera institucional, pero ellos desde el inicio maquillaron cosas para señalarme como responsable”.

Aunque ahora la decisión del juez lo exime de cualquier restricción asegura seguir preocupado porque si las autoridades lograron tramar todo el caso en su contra “son capaces de hacer cualquier otra cosa”.

Por su parte, Jesús Alberto Guerrero, abogado de Leonardo, detalló que el juez llegó a tal decisión tras el amparo presentado en el Juzgado Tercero de Pachuca el pasado 31 de enero. “El próximo lunes o martes el juez tendrá una solución sobre si se suspende de manera definitiva la acción de la jueza Sissi Anette Rodríguez”, comentó.

Por el momento, Leonardo ya no se verá obligado de acudir a firmar cada quince días al estado de Hidalgo como había quedado establecido.

“Las medidas cautelares que dictaron contra Leonardo son exageradas, por ello el juez decidió que ya no debe estar sujetado a firmar cada quince días y puede salir del estado en el momento en que él lo decida, no se emitieron más medidas cuautelares”, explicó el abogado.

Respecto al amparo que interpusieron en el Estado de México por la manera en que se detuvo a Leonardo el abogado espera que también quede en las manos de un juez federal y que éste determine que se cometieron violaciones a los derechos humanos de su cliente al momento del arresto.

A partir de ahora, ambas partes, tanto la acusadora como el imputado tendrán dos meses para cerrar el caso. “Nosotros nos enfocaremos en comprobar la inocencia de Leonardo, demostrando que la acusación inicial emitida en el medio El Independiente de Hidalgo, no se le menciona solo a él sino también al resto de los vecinos que mostraban su inconformidad, por lo tanto no debería ser el único culpable”, asegura Alberto.

En 2015 Leonardo García habitaba un inmueble en el fraccionamiento Privada Esmeralda en Zempoala, Hidalgo, pero a raíz de una inundación perdió sus muebles. A pesar de que una aseguradora cubrió los daños con el paso de los meses nuevamente se inundó la zona, por lo que el afectado buscó a la constructora Sylma, responsable de las obras.

Luego de que ésta no atendiera el problema, Leonardo inició una investigación sobre el proceso de construcción hallando una serie de irregularidades, principalmente en el material usado como tuberías y los permisos otorgados para el uso de suelo por parte del gobierno.

Por tal motivo indagó a la dueña de Sylma, Silvia Rico Moreno y encontró que su hermano era el subsecretario de Obras del Estado de Hidalgo, Marco Antonio Rico Moreno. Fue así que Leonardo denunció ante los medios un posible conflicto de interés por el parentesco familiar del funcionario.

Tuvo una serie de reuniones con las autoridades locales para pedir una solución al problema, sin embargo nunca fue atendido y tuvo que mudarse al Estado de México donde posee una casa.

El abogado del caso cuenta que Leonardo inlcuso se reunió en varias ocasiones con la titular de la Contraloría en Hidalgo, Citlali Jaramillo quien prometió ayudarlo. Actualmente, Citlali solicitó una licencia para dejar su cargo y buscar una diputación federal.

El pasado 11 de enero, policías del estado de Hidalgo, acudieron al actual domicilio de Leonardo en el Edomex para detenerlo y trasladado a l capital hidalguense informándole que estaba acusado por difamación.

El 16 de enero, Leonardo fue vinculado a proceso luego de que la jueza Sissi Anette Rodriguezn argumentara que el ciudadano tuvo que haber agotado las instancias legales en el estado de Hidalgo para solucionar su problema, antes de acudir a los medios de comunicación y denunciar los hechos. . “No pueden las personas pretender hacerse justicia de propia mano utilizando de manera indebida a los medios de comunicación”, argumentaba la Rodríguez.

El 31 de enero, Leonardo presentó un amparo ante la decisión de la jueza, mismo que fue tomado en cuenta por un juez de Distrito y revocó la decisión de la jueza.

Por el momento, Leonardo se encuentra en casa con su familia a la espera de la decisión final y con la libertad de salir de la entidad si así lo desea.

“Desde el principio yo y todos mis vecinos fuimos a tocar puertas y ninguna institución nos apoyó, no sé porque ahora solo me culpan a mi. Lo único que yo quiero para que termine todo esto es que me paguen el valor de mi casa, ya no quiero regresar ahí; solo pido eso, que me la paguen y poder recuperar mi patrimonio”, finalizó Leonardo.